Strážníci v Chomutově se snaží zabavit děti ze sídlišť, učí je sebeobranu

Trenéři dětem ukazují prvky z bojových sportů. Neučí je ale útočné chvaty, tedy jak někoho napadnout, ale jak se efektivně ubránit před útočníkem.

„Dětem vštěpujeme základy sebeobrany, aby v případě napadení věděly, jak se zachovat. Učíme je, jak co nejrychleji zaměstnat a odklonit pozornost útočníka. V krajním případě se zaměříme na jeho zpacifikování a rychlý únik, jelikož to představuje nejefektivnější obranu,“ popsal trenér David Drška.

Strážníci preventivní projekt zaměřený na děti, které z různých důvodů nemohou či nechtějí docházet do organizovaných klubů či kroužků, spustili před měsícem a poběží do letošního října. Bezplatné tréninky se konají třikrát do týdne. Primárně jsou určeny především pro děti od 12 do 17 let.

„Místa jsme vytipovali na sídlištích po celém Chomutově. Do lokalit, kde byl o program velký zájem, se vrátíme,“ přiblížila manažerka prevence městské policie v Chomutově Iva Ejim.

Na prostranství před základní školou A. Heyrovského přišli i dva kamarádi Tomáš a Michal. Je jim jedenáct let a oba se zajímají o bojové sporty. „Je fajn, že jsme si to mohli přijít vyzkoušet zdarma,“ shodli se.

Lekce začíná rozcvičkou, která je důležitá, aby se svaly zahřály. Pak trenér dětem ukazuje, jak bezpečně upadnout, aby nedošlo k poranění rukou, třeba zlomenině zápěstí. Následuje obranný chvat s hlasitým výkřikem „Stop“. „Musíte zakřičet pořádně nahlas, agresora tím překvapíte a znejistíte,“ poradil dětem trenér.

Pak přijde to, na co se všichni těšili – hození útočníka na žíněnku. „To je skvělý,“ neskrýval nadšení jeden z kluků, když se mu podaří přehodit přes záda většího kamaráda.

Trénink končí po hodině a půl. A kamarádi Tomáš a Michal se jednoznačně shodují v tom, že rozhodně ještě nějakou další lekci navštíví.