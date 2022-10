Ústí jako stavebnice i ukrytý potok. Města lákají na festival architektury

8:30

Na prohlídku unikátních staveb a procházky na netradiční místa láká ode dneška do příštího čtvrtka celorepublikový festival Den architektury, do něhož se zapojila i města v Ústeckém kraji. Vedle exkurzí do běžně nepřístupných budov nabídne i procházky s výkladem odborníků či přednášky.