Demonstranti ve Varnsdorfu chtěli lepší bydlení pro vystěhované rodiny

Demonstraci svolala Iniciativa za důstojné bydlení, která chce upozornit na to, že se romské rodiny ze dne na den ocitly bez domova i v době globální pandemie. „Za nouzového stavu bylo vystěhováno pět rodin. Město od prosince slibuje, že něco udělá, ale nic se nestalo, pět rodin nemá bydlení,“ uvádí Markus Pape, novinář, publicista a překladatel, který se rodinám snaží pomoci.

Pěti rodinám poskytla po vystěhování pomoc Marie Hučková, která bydlí s rodinou v bývalém drážním domku Českých drah. „Nyní jim přišel nedoplatek za elektřinu a bez pomoci města to neutáhnou. V jednom baráčku žije třicet dětí, jsou tam šílené podmínky a je třeba s tím něco udělat,“ apeloval Pape.



Vedení města ve středu s manželem paní Hučkové jednalo. „Už jsou jen u nich tři rodiny, většinou jsou všichni příbuzní. A apelují na město, abychom jim zajistili bydlení, Jsou tam ve stísněných podmínkách,“ přiblížil varnsdorfský starosta Roland Solloch (ANO). Radnice podle něj už jedná s drahami, aby jim byl dluh 20 tisíc korun za elektřinu odpuštěn. Město také k domku zdarma přistavilo kontejner na odpadky.

Podle demonstrantů město sociální byty má, ale nechce rodiny v potížích ubytovat. Varnsdorfské sociální byty jsou v Kovářské ulici. Město je před časem vykoupilo a loni je za 9 milionů korun opravilo.

„Na tyto městské byty je velká fronta. Nemůžeme je hned dát demonstrantům. Ze sociálních bytů v Kovářské nám zbyly dvě garsonky, což je jeden pokoj s kuchyňským koutem. Tam rodiny s tolika dětmi být nemohou,“ přiblížil starosta.

Pomoc pro rodiny hledal i sociální odbor městského úřadu, kontaktoval různé pronajímatele bytů, obvolával okolní města. Starosta Solloch uvádí, že se takto podařilo zajistit pro rodiny s více dětmi dva byty v Liberci. Rodiny se ale z Varnsdorfu odmítly do 50 kilometrů vzdáleného Liberce přestěhovat. „Tak už nevím, co víc nabídnout,“ říká rezignovaně Solloch.

Radnice rodinám nabízela loni i místní Ubytovnu T. G. Masaryka, ale i tu lidé to odmítli, zřejmě kvůli vysokému nájmu. Za osobu zde lidé platí 4 100 korun měsíčně včetně energií.

„Loni jsme jim ubytovnu nabídli, protože byli bez přístřeší. Odmítli to. Pokud vím, tak proto, že je tam přísný režim. Nyní ovšem říkají, že by sem šli. Pomáháme, ne že ne. Ale co slyším? Říkají mi rasistický starosta a farář,“ dodal Solloch, který je skutečně občanským povoláním starokatolický farář.