Na severu Čech lze střílet mývaly, norky a nutrie, rozhodli ochranáři

Agentura ochrany přírody a krajiny vydala na příštích 10 let povolení pro odstřel těchto zvířat v honitbách chráněných krajinných oblastí Jizerské hory, Český ráj a Lužické hory, kam spadá i Děčínsko, kde se vyskytují od Kytlice až po téměř celý Šluknovský výběžek.

Lovit se smí jen střelnou zbraní a kromě myslivců je mohou střílet všichni držitelé loveckých lístků, kteří mají od uživatele honitby povolení. Jinak to podle zákona o myslivosti může dělat jen myslivecká stráž a hospodář.

„Důvodem nutnosti regulace je snaha o snížení jejich negativního vlivu na populace původních druhů živočichů, narušování přírodní rovnováhy ekosystémů a snižování druhové rozmanitosti původních domácích druhů,“ uvedla v odůvodnění liberecká pobočka Agentury ochrany přírody a krajiny, jež spravuje i dotčenou část Ústeckého kraje.

Třeba psík mývalovitý páchá podle Lubomíra Tůmy, lesního inženýra a předsedy Mysliveckého společenství Česká Kamenice a Mysliveckého sdružení Pustý zámek, velké škody na zpěvném ptactvu.

„Nyní kvůli koronaviru tři měsíce nejezdila auta a nelétala letadla a všiml jsem si, že najednou je spousta hmyzu a poprvé jsem v Doubici na louce viděl skřivánky, kteří zde hnízdí. Vrátily se i vlaštovky. Je třeba jim pomoci,“ popsal Tůma.

„Nějaké psíky mývalovité jsme již ulovili, ale je to problém. Někdy nelze na dálku stoprocentně říci, zda je to on, nebo naše liška,“ dodal Tůma.

Psík mývalovitý je velice dravý, kromě ptáků loví i mláďata srnčí zvěře či jezevců. Ale i obojživelníky, plazy a menší živočichy. Z domovského území dokáže vytlačit jezevce i lišky.

„Snažíme se tak zbraní zasáhnout, abychom našim zvířatům a přírodě pomohli. Viděl jsem před dvěma lety i mývala severního, ale byl to obrovský fofr. Přeběhl cestu a zmizel. Kolegům se ale podařilo několik kusů ulovit,“ zmínil Tůma.

Na pohled roztomilý medvídek spořádá, na co přijde

Právě mýval umí způsobit velké problémy. Do Evropy byl přivezen na kožešinové farmy a odtud se dostal do přírody. Na pohled roztomilý medvídek ale spořádá, na co přijde. Pustoší zázemí ptáků hnízdících na zemi či v nižších keřích, živí se obojživelníky, menšími hady i ještěrkami.

„Páchá velké škody, v přírodě loví zajíce a vybírá hnízda bažantů. Viděl jsem jeho stopy, když s rybáři chodím vypouštět lososy do národního parku České Švýcarsko,“ přiblížil Roman Řehák, zoolog z děčínské zoo.

„Zkušenosti s ním má kamarád, který nad Děčínem u staré silnice do Teplic přenáší přes cestu kvůli ochraně žáby. Mývalové mu z kbelíků vybírali ropuchy,“ doplnil Řehák.

Špatné zkušenosti mají zoologové i myslivci také s nutrií říční. Větší množství jedinců dokáže spást okolní vodní vegetaci, rozhrabat břehy i hráze.

„Hráze dokážou podhrabat a pak hrozí, že bude prosakovat. Kamarád je odchytává na Mostecku a Chomutovsku. Je problém, že kde se objeví, tam je lidé s dětmi chodí krmit,“ sdělil Řehák.

„Když je někdo odloví, moc se jim to nelíbí a říkají, že nutrie jsou chudáci. Dělají ale velké škody. U nás vím o nutriích v Těchlovicích, na děčínském Zámeckém rybníku, ale i na malém potůčku Bystrá u Markvartic,“ podotkl Řehák.

Potíže s nepůvodními druhy jsou v celém regionu

Jako možnou hrozbu do budoucna vidí výskyt psíka mývalovitého a mývala severního v národním parku České Švýcarsko.

„Jakmile totiž jejich rozšíření přejde do invaze, je zle,“ upozornil mluvčí národního parku Tomáš Salov. V současné době však přílišné škody v souvislosti s výskytem těchto zvířat v parku neevidují.

Potíže s nepůvodními druhy zvířat jsou prakticky v celém regionu. Výjimkou je norek americký, který se tu zatím příliš nevyskytuje. U mývala, psíka a nutrie pak záleží na tom, kolik jedinců v dané lokalitě žije. Nicméně vyjma části Děčínska se jinde střílet nesmějí.

„Krajina Českého středohoří je poměrně specifická, údajů o výskytu těchto druhů, kromě nutrie, mnoho není. Ale zejména psík mývalovitý a mýval jsou problémem v Krušných horách, ohrožují prakticky všechny na zemi hnízdící ptáky, například vzácné tetřívky,“ řekla Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.