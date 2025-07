Nemocnice zapomněla informovat rodinu o úmrtí pacientky, příbuzní jsou v šoku

Do nemocnice sama aktivně zavolala, aby se zeptala na maminčin stav. Na zařízení chce podat stížnost. Nemocnice své pochybení uznala.

Seniorku s progresivním neurologickým onemocněním odvezla sanitka do špitálu v Děčíně, který spadá pod Krajskou zdravotní (KZ), z domova pro seniory minulé pondělí v ranních hodinách kvůli zástavě srdce a dýchání. Ještě týž den za ní do nemocnice dorazili její dva synové a od ošetřujícího lékaře se dozvěděli, že jejich maminku resuscitovali a její zdravotní stav je velmi vážný, prognóza nebyla příznivá. Po jejich odchodu pak žena zemřela. Ale špitál to příbuzným zapomněl oznámit.

Kováčová popisuje, že od přijetí maminky na „urgent“ rodina čekala na zprávy z nemocnice, nikdo se však neozýval. „Ve středu jsem do nemocnice volala, abych zjistila, jak se mamince daří. Asi po dvaceti minutách telefonování, kdy si mě přepojovali mezi různými odděleními, mi primářka sdělila, že maminka je už dva dny po smrti. Byl to šok,“ popsala Kováčová.

Podle zákona mají nemocnice povinnost oznámit úmrtí pacienta bez zbytečného odkladu. Ačkoliv není přesně definován počet hodin, mělo by oznámení proběhnout co nejdříve poté, co je úmrtí konstatováno.

Událost v děčínské nemocnici považuje Kováčová za nezákonnou a naprosto necitlivou k pozůstalým. Upozornila, že špitál kontakty na ni i její bratry měl, v informování tak nic nebránilo. Na nemocnici si chce žena stěžovat u lékařské komory a na ministerstvu zdravotnictví. Incident se rozhodla také medializovat, protože celá situace mohla dospět do krajně nešťastného scénáře.

„Kdybych do nemocnice nezatelefonovala, tak bychom se o úmrtí maminky nedozvěděli,“ řekla Kováčová. Je zhrozená z představy, že by její maminka mohla být zpopelněna bez vědomí rodiny, v rozporu s jejím přáním, a uložena do společného městského hrobu.

„Pohřební služba nám sdělila, že po sedmi dnech od úmrtí, když se tělo zemřelého nezpopelní nebo nepohřbí, tak zesnulého bez další konzultace zpopelní sami a vysypou do společného hrobu. Maminka si nepřála zpopelnit,“ přiblížila Kováčová. „Jak by to tedy dopadlo, kdybych sama do nemocnice netelefonovala?“ dodala.

Dosud nezaznamenaný případ

KZ pochybení uznala. „S politováním musíme konstatovat, že došlo k pochybení v komunikaci. Je to naprosto výjimečný a dosud nezaznamenaný případ, kterého je nám velice líto,“ uvedla mluvčí KZ Miloslava Kučerová a doplnila: „Jménem KZ bychom rádi vyjádřili hlubokou omluvu pozůstalé rodině za způsobenou bolest a komplikace. Uděláme maximum pro to, aby podobná situace v budoucnu již nenastala.“

Nemocniční ombudsman, na kterého se Kováčová obrátila, zahájil prověřování selhání personálu. „Zjistil, že neoznámení úmrtí pozůstalé rodině bylo způsobeno extrémní pracovní zátěží na urgentním příjmu nemocnice,“ uvedla Kučerová s tím, že roli zde hrála i změna a střídání ošetřujících lékařů. „Tato souhra okolností vedla ke ztrátě informací mezi ošetřujícím personálem,“ řekla mluvčí.

Podle mluvčí se musí všechny nemocnice, které spadají pod KZ, řídit interní směrnicí pro postup při úmrtí pacienta. Dokument detailně popisuje veškeré kroky včetně informování pozůstalých.

„V tomto konkrétním případě bohužel došlo k porušení této směrnice. Primářka urgentního příjmu se za vzniklé pochybení již rodině omluvila. Případ bude projednán panem ředitelem nemocnice na primářské poradě, aby se zajistilo, že se podobná situace v budoucnu již nebude opakovat,“ doplnila.

Mluvčí potvrdila, že i přes existující interní směrnici bude na základě tohoto případu podrobně analyzován celý proces komunikace s rodinami zemřelých pacientů.

„Prioritou je posílit dodržování stávajících směrnic a případně zvážit další školení personálu, aby se minimalizovalo riziko opakování podobných situací v budoucnu. Cílem samozřejmě je zajistit, aby informace o úmrtí pacienta byly vždy bezodkladně a citlivě sděleny rodině,“ přiblížila mluvčí.