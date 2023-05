Šlo to těžce a bolestně, říká náměstkyně o sestavování nové vlády v Děčíně

Jak hodnotíte poslední půlrok na radnici v Děčíně? Proč koalice ANO s SPD nevydržela?

Myslím, že k rozpadu koalice velkou měrou přispěly osobní neshody, kdy zástupci stran nebyli schopni spolu komunikovat. Neměli společný cíl, každý si jel svoji linii. A nešlo jim o to, aby Děčín směřoval k nějaké prosperitě a stabilizaci.

Co se stalo v Děčíně? Ve městě se rozpadla koalice složená z ANO a SPD. Nová reprezentace ve složení ANO, Volba pro Děčín a hnutí Náš Děčín ve středu podepsala memorandum. V 27členném zastupitelstvu má 18 hlasů, což je nejsilnější mandát v novodobé historii města. Primátorem zůstává Jiří Anděl z ANO. První náměstkyní primátora se stala Anna Lehká z Volby pro Děčín. Dalšími náměstky jsou Martin Pošta (Volba pro Děčín), Ondřej Smíšek (Náš Děčín) a Václav Němeček (nezávislý za hnutí ANO).

Teď věříte, že vydržíte do konce volebního období?

Ano, i když počítáme s tím, že cesty ke shodě budou někdy krkolomnější. Máme výhodu, že se známe a nemusíme se oťukávat. Ve vedení města jsme byli už v minulém volebním období a není důvod, abychom nemohli naskočit zpátky do práce.

Bylo těžké současnou koalici domluvit?

Určitě, šlo to velmi těžce a velmi bolestně. Trošku mě mrzí, že na strany parlamentního typu, jako je ANO nebo SPD, působíme možná trochu nečitelně a jednají s námi, až když už není jiná možnost. Dvě volební období za sebou jsme prostě „zbyli“. Přitom Volba pro Děčín je už několik let velmi stabilním uskupením, které má ve svých řadách mnoho odborníků. Doufám, že to, co se nám teď podařilo domluvit, bude funkční.

Nebylo možné domluvit se na spolupráci už na podzim po volbách?

Určitě ano, i jsme na to byli připraveni. Ale nemá cenu se k tomu více vracet. Možná je dobře, že to takhle proběhlo. Při té situaci, která v Děčíně je, bychom bez této zkušenosti byli v pozici, že si něco vymýšlíme, že město funguje bez problémů. Samozřejmě nepodporuji nějaké pokusy na občanech a na fungování města, ale asi bylo vhodné, aby tahle zkušenost byla. Doufejme, že se z toho všichni poučíme.

Jaké máte priority na příštích sto dní?

Za sebe neberu, že máme před sebou nějakých sto dní hájení. Je potřeba rovnou naskočit do práce. Hned v pondělí máme jednání rady. Musí se okamžitě začít řešit zakázka na odpady, kde nám na podzim končí smlouva. Připravovat také budeme programové prohlášení. Přimlouvala bych se, aby bylo velmi strohé, protože i když jsou naší prioritou podobná témata, máme na ně odlišné náhledy. Už dopředu jsme avizovali dvě témata, která budeme chtít řešit, a to je otázka městského architekta a komunální energetický podnik.

Stalo se už tradicí, že jednání zastupitelů trvají několik hodin. Proč se neřeší konkrétní věci, ale často dochází k hádkám a k neochotě najít řešení?

Průběh jednání může ovlivnit předsedající. Pokud by razantně řídil jednání, nemělo by k tomu docházet. Druhá věc jsou jednotliví zastupitelé. Někteří mají potřebu nějaké sebeprezentace. A nemyslím to nijak pejorativně, od zastupitele se očekává, že půjde s kůží na trh. Konkrétně po středečním jednání, které trvalo do pozdních nočních hodin, zaznělo, že by se mohl nebo měl změnit jednací řád, kdy by byla prezentace jednotlivých zastupitelů časově omezená. Ukočírovat neřízené střely je náročné.