Policie na Děčínsku pátrá po ozbrojeném muži. Je podezřelý z loupežného přepadení

  13:36,  aktualizováno  13:36
Policisté na Děčínsku v okolí České Kamenice - Kunratic pátrají po ozbrojeném muži. Ten je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně.
Policejní auta, ilustrační snímky.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a hasiče Ústeckého kraje se čtyřkolkami a drony,“ informovali policisté na síti X.

Připravujeme podrobnosti.

