Bezdomovci zakládali účty, podvodníci žádali o úvěry. Přišli si na 13 milionů

Jeden z obviněných po domluvě s druhým z party na území celého Česka vyhledával a kontaktoval sociálně slabé a bezdomovce. Po nich za úplatu či pod různými smyšlenými legendami o sjednání práce požadovali založení bankovního účtu na jejich jméno a osobní údaje.

„A to s tím, aby při založení účtu tyto osoby uvedly bankéři konkrétní autorizační kontaktní údaje, kterými však disponovali obvinění. Po získání dokumentů a přístupu k nově založenému účtu dále od těchto osob požadovali předložení osobních dokladů, především občanského průkazu, k pořízení oboustranné fotografie, popřípadě i dalších osobních dokladů,“ sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Nejmladší z obviněných dokonce od závěru roku 2021 do dubna 2022 s bankovními účty a vyfotografovanými osobními doklady obchodoval.

Získané dokumenty pak nejstarší z mužů pozměnil ve svém notebooku. Šlo o nepatrné změny spočívající zejména v datu narození, rodném čísle, čísle dokladu, fotografii nebo čísle popisném.

Prostřednictvím počítačového programu pak zcela nově vytvořil či upravil oznámení o přiznání invalidního či starobního důchodu a později vytvářel výplatní pásky skutečně existující společnosti.

„Následně za pomoci nově vytvořené fiktivní identity a těchto upravených dokladů prostřednictvím webových stránek bankovních i nebankovních společností žádal o uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků či mobilních telefonů,“ uvedla Kubíčková.

Na případ jako první upozornila přede dvěma lety nebankovní společnost, jež objevila nesrovnalosti v dokumentech dodaných ke smlouvě o úvěru. Obžalovaní v drtivé většině případů žádaly o spolupráci právě nebankovní společnosti.

„Muži ve věku 26, 29 a 33 let jednali ve více než 550 případech v úmyslu obohatit se a získat neoprávněný majetkový prospěch. Identita byla zneužita 138 obětem, které se navzájem neznaly,“ poznamenala Kubíčková.

V únoru 2022 policisté provedli domovní prohlídky. Nebyl to jednoduchý úkol, protože hlavní obžalovaný se často stěhoval, jednou se mu to podařilo dokonce i dva dny před chystaným zásahem policie. Trestnou činnosti navíc páchal z různých míst.

Ojedinělý případ v celém Česku

Podle dozorující státní zástupkyně Jany Jelenová jednali muži velmi sofistikovaně. „Musím říct, že zejména pro hlavního pachatele to byla evidentně hlavní výdělečná činnost. Jeho metody, jak byly pozměňovány například občanské průkazy, byly skutečně propracované a z mého pohledu poměrně sofistikované. A proto mu to tak dlouho procházelo,“ podotkla.

Kriminalisté přiznali, že při rozplétání tohoto případu narazili i na další, které jsou nyní v šetření. Případ je podle nich ojedinělý nejen v rámci kraje, ale celé České republiky.

„Proti hlavnímu pachateli je v současné době i nadále trestní stíhání vedeno vazebně. Jeden z pomocníků je ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost a další je stíhán na svobodě,“ řekla k případu dozorující státní zástupkyně Jana Jelenová.

Prvním dvěma mužům hrozí za úvěrový podvod a podvod trest v rozmezí od pěti do deseti let. Třetímu, jenž se měl dopustit nejméně závažné trestné činnosti, pak jeden rok až pět let.

Hlavní líčení s trojicí obžalovaných u Krajského soudu v Ústí nad Labem je naplánováno na červenec.