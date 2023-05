Pohádková kašna v Děčíně bude opět krásná, po letech ji obohatí i sochy

7:08

Práce na zkrášlení Pohádkové kašny z roku 1907 na Masarykově náměstí v Děčíně pokračují. Ještě tento měsíc by měla odstartovat druhá etapa rekonstrukce, týkat by se měla obnovy samotné kašny. Do finále míří také výtvarná soutěž o návrh nové sochařské výzdoby.