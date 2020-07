Děčín chce dál řídit část rozpadlé koalice, nemá ale jistotu většiny

Koalice skončila kvůli sporům v radě a také opravě historické části Podmokly. V zastupitelstvu o 27 členech měla těsnou většinu 14 hlasů a podporovali ji dva členové KSČM.

„Není vyloučený opětovný ‚sňatek z rozumu‘, tedy že se ANO s Naším Děčínem opět domluví. My jako opozice máme jednotný blok a jsme připraveni jednat,“ komentuje nynější situaci Valdemar Grešík z Volby pro Děčín, která v minulosti městu vládla a teď tvoří desetičlennou opozici spolu s Piráty, ODS a Změnou pro Děčín.

Zároveň by to však znamenalo nejistotu při hlasováních, protože k těsné většině teď už bude chybět hlas Václava Němečka, jediného zástupce z ČSSD, který přispěl k pádu koalice a dál ji podporovat nechce, a otazník visí i nad hlasy Petra Látala a Martina Liesela (oba z ANO), kteří právě kvůli Podmoklům odešli z rady města už loni v prosinci.

Vladislav Raška (Náš Děčín) zopakoval, že při vyjednáních by se měl respektovat vítěz voleb, a původní koalici tak podpořil.

„Vítěz voleb je jasný. Neměla by se hledat cesta, aby skončil v opozici,“ řekl Raška s tím, že pokud se k dohodě dospěje brzy, není důvod, aby nejbližší zastupitelstvo bylo až 27. srpna, protože pro město není dobré, aby současná patová situace trvala příliš dlouho.



Podlehnutí špatné náladě

Podle bývalého náměstka Jiřího Anděla (ANO) by mělo být jasno nejpozději právě na tomto zastupitelstvu.

„Řekl jsem hned po pádu koalice, že při dobré vůli by bylo možné postavit novou radu města na odbornících napříč politickým spektrem. Ale požadavky opozice a neústupnost některých členů z bývalého vedení města to vylučují. Oni si nárokují primátorku a řadu dalších věcí a nemají příliš velký zájem na tom, aby pokračovala řada věcí, které byly nastartované,“ přiblížil Anděl, proč je nepravděpodobnější výše uvedená varianta vedení města.



V současnosti město vede pověřený primátor Jaroslav Hrouda (ANO), který to vidí podobně. „Naivně se domnívat, že z lidí, kteří nás několik let uráželi, se stanou partneři, je nepravděpodobné. Jeden takový den nemůže změnit tento názor o 180 stupňů. Beru to jako podlehnutí špatné náladě. Doufám, že jsme nejlepší tým a budeme v podobné sestavě pokračovat. Za mne je nesmysl přemýšlet o jiné variantě,“ pronesl Hrouda.



Změny ale budou muset přijít, právě s ohledem na Václava Němečka, který pádu koalice pomohl. „Chci od začátku to samé, a kdo mi to splní, s tím půjdu. Tajemník města musí pryč, stejně jako pan Kužel z rozvoje města. Musí se to pročistit, jinak jsme stále tam, kde jsme,“ potvrdil svůj postoj Němeček.



Podle Hroudy je Němeček srdcař a Děčín má rád. „Ale je to solitér a není pro týmovou hru. Když má výhrady k jedné věci ze sta, je schopen těch 99 pohřbít. A jsou některé věci, kvůli kterým nebude ochoten se vracet,“ připustil pověřený primátor s tím, že ale věří, že koalici přesto hlas k většině chybět nebude.



Nejisté ale mohou být i hlasy zmíněných bývalých radních Látala a Liesela. „Na úrovni obcí by politika měla být o jednotlivých lidech a jejich práci. Pokud by došlo k tomu, že by některé naše návrhy byly podpořeny, nebráním se podpořit vybudování něčeho, co bude fungovat ve prospěch města a lidí,“ připustil nicméně Látal, že v určitých věcech by byl ochoten koalici svým hlasem podpořit.