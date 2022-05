Ceny energií letí vzhůru, Děčín chce ušetřit desítky milionů výměnou lamp

„Jednu z největších spotřeb elektrické energie ve městě má veřejné osvětlení, respektive staré lampy. Ve městě jich máme 7 500, což je 95 procent veškerého veřejného osvětlení. Pokud je co nejrychleji nevyměníme, budeme ročně místo devíti milionů korun platit za energie až 40 milionů,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS).

Letos totiž Děčín platí 1,35 koruny za kilowatthodinu (KWh) silové energie, ale příští rok by to mohlo být 5 až 6 korun. Loni zaplatil za elektřinu na veřejné osvětlení 9,5 milionu a předpoklad je, že příští rok bude částka čtyřnásobná zcela určitě.

„Město se musí chovat jako řádný hospodář. Ceny energií rostou raketovým tempem, letos budeme soutěžit ceny na příští rok a již nyní je jasné, že za elektřinu zaplatíme ročně o desítky milionů více. Ustanovil jsem proto pracovní skupinu, která se zabývá způsoby a inovacemi, jak na energiích co nejvíc ušetřit,“ doplnil Brčák.

Pro rozpočet města by vyšší platby za energie byly ohromná zátěž, která by mohla omezit investice, třeba do oprav škol a školek. Cílem je proto svítidla vyměnit co nejrychleji. Už jen pro zvýšení záloh na vytápění úřadu, škol, školek a všech příspěvkových organizací město muselo vzít z rezervy dalších 30 milionů korun.

„Nejlépe by bylo vyměnit vše hned zítra, což ovšem nejde. Snažíme se ale už tento rok vyměnit dva až čtyři tisíce svítidel. Momentálně děláme vše pro to, abychom na výměnu lamp získali dotaci,“ zmínil náměstek.

Dotaci by mělo vypsat ministerstvo průmyslu a obchodu, pokud město uspěje, mohlo by po dobu šesti let každý rok získat až 10 milionů korun. Nyní musí specifikovat, která LED světla chce a ve kterých částech města se začnou měnit.

„Ideální by bylo všechna světla vyměnit příští rok. To by na to město muselo dát z rozpočtu 60 milionů. Ale i kdyby si na to bylo nutné půjčit, bylo by to výhodné. Ceny za elektřinu rostou rychle, což mění návratnost investice. Zatímco dříve by se náklady vrátily za řadu let, nyní by to bylo za pouhé dva roky,“ doplnil Brčák.