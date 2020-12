Investor doplnil dokumentaci, plán na obří haly u Modlan je opět ve hře

Netrvalo to ani měsíc a plánovaná výstavba čtyř nových železobetonových hal v blízkosti obcí Modlany a Srbice na Teplicku je zpět. Veřejnost, obce a dotčené orgány se nyní mohou k přepracované dokumentaci vyjádřit do 23. prosince.



„My se k záměru stoprocentně vyjádříme, budeme ho opět připomínkovat. Další haly u nás prostě nechceme,“ sdělil nezávislý starosta Modlan Lukáš Bartoň. Obec už projekt kritizovala dříve, hlavně kvůli obavám z nárůstu dopravy v okolí.

Že firma odevzdala předělanou dokumentaci necelý měsíc poté, kdy ji ministerstvo požádalo o doplnění, starostu nepřekvapilo.

„Už dříve jsme jim psali, že uvažujeme o změně územního plánu a chceme tyto pozemky z průmyslové zóny vyjmout. Je tedy logické, že to chtějí prosadit co nejrychleji,“ vysvětlil.

Podle regionálního ředitele CTP Invest Štěpána Morkese byl ale důvodem pro brzké odevzdání dokumentace fakt, že požadované úpravy nebyly zásadního rázu.

„Připomínky a požadované studie jsme proto dokázali doplnit ve velmi krátké době,“ řekl s tím, že firma se v nové dokumentaci vypořádala se všemi podmínkami, které vzešly ze strany ministerstva.

To po ní chtělo doplnit například transparentní vyhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení, aktuální hlukovou studii či vyhodnocení vlivu záměru na stav povrchových vod a na krajinný ráz.

V halách se budou vyrábět antény a loketní opěrky

Čtveřice nových železobetonových objektů, které mají stát na volné ploše rekultivované výsypky Kateřina, mají zaujmout plochu 78 tisíc metrů čtverečních. Jsou určeny pro skladování a lehkou výrobu. Produkovat se tu mají antény či loketní opěrky do automobilů.



Vzniknout zde má i 700 parkovacích míst. Areál má navazovat na sousední CTPark Teplice, který se nachází v průmyslové zóně Krupka III a který je v provozu už několik let.

Úředníci krajského úřadu nyní budou zkoumat, zda se firma správně popasovala s připomínkami ministerstva. „Zastupitelé krajského úřadu se v září vyjádřili proti záměru. Tak uvidíme, jestli budou i úředníci stejného názoru. Obávám se ale, aby s nástupem nového vedení Ústeckého kraje nepřišla ještě silnější lobby,“ doplnil Bartoň.

Podle nového krajského hejtmana Jana Schillera (ANO) by se obecně při výstavbě podobných hal na „zelených loukách“ mělo myslet na ochranu životního prostředí.

Objekty by měly být šetrné k prostředí, míní hejtman

„Chápu, že jsou haly někdy potřeba, ale určitě by měl už někdo přemýšlet nad tím, jak by měly vypadat. Měly by být zelené a soběstačné, bez uzavřených ploch na zachytávání vody a podobných věcí. Měly by být skutečně šetrné k životnímu prostředí a ne to, co nám tady vyrůstalo dosud,“ zmínil hejtman.



„Tento postoj naprosto odpovídá strategii naší společnosti. Všechny nové budovy navrhujeme tak, aby dosáhly nejvyšší úrovně v rámci environmentálních certifikací. Projekt CTParku Teplice splňuje tyto podmínky již v procesu EIA. Obsahuje zelené fasády, využití srážkových vod pro splachování WC či využití materiálů šetrných k životnímu prostředí,“ podotkl Mokres.

Podle něj navíc v rámci sadových úprav vznikne na více než polovině pozemku plocha pro zachování a zlepšování prostředí pro faunu a flóru podle navržených kompenzačních opatření z biologického posudku.

„Navíc se jedná o pozemky, které nepodléhají ochraně zemědělského půdního fondu, jelikož jde o bývalou výsypku z lomu,“ dodal.