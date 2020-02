VIDEO: Řidička v koloně na dálnici otočila auto a odjela v protisměru

Hazardní manévr natočil jeden z diváků TV Prima. Odehrál se na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na německé Drážďany ve středu odpoledne.

„Je to nepochopitelný dopravní přestupek. Vůbec nevím, co mohlo tu řidičku k takovému chování vyprovokovat. Asi si neuvědomuje, že vlastně zablokovala záchranářskou uličku nebo v tomto případě zablokovala jízdní pruh, v kterém by mohlo pospíchat hasičské auto,“ řekl pro televizi Prima dopravní expert Jan Pechout.

Jeden z řidičů kamionu na řidičku ještě zablikal světly, ať zastaví. Ta výzvu ignorovala a odjela v protisměru k nejbližšímu sjezdu.

Měla štěstí, že nezpůsobila vážnou nehodu. „Je nebezpečí, že opravdu ti ostatní (řidiče jedoucího v protisměru) nevnímají, nečekají ho. Pokud jedou dvě vozidla proti sobě, dejme tomu stokilometrovou rychlostí, tak ty rychlosti se sčítají. Náraz je samozřejmě fatální,“ doplnil Pechout.

Video se dostalo na sociální sítě a případ začal zajímat i policii.

„Dopravním přestupkem, který je zachycen na videozáznamu, se zabývali policisté z dálničního oddělení. Spisový materiál budeme nyní předávat k dalšímu projednání správnímu orgánu, tedy na Magistrát města Ústí nad Labem,“ řekla Primě mluvčí ústecké policie Šárka Poláčková.

Za jízdu v protisměru hrozí řidičce až sedm trestných bodů, desetitisícová pokuta a zákaz řízení až na jeden rok.

Podobně hazardoval i řidič v polovině ledna v Mostě. „Neznámý řidič vyjel na silnici I/13 v Mostě zhruba v úrovni prodejny OBI do protisměru a ohrozil vozidla jedoucí směrem na Bílinu. Mimo jiné také řidiče BMW, který musel strhnout řízení na pravou stranu a na krajnici narazil do dopravní značky,“ řekl tehdy portálu iDNES.cz policejní mluvčí Daniel Vítek.

Také lednová nehoda se obešla bez zranění, celková škoda podle policie přesáhla padesát tisíc korun.

Před rokem se na dálnici D8 dokonce otáčel autobus. Nebezpečný manévr zaznamenali pracovníci Střediska správy a údržby dálnic Řehlovice.

„Autobus se otáčel z původního směru na Německo na směr Praha. Policejní hlídka kupodivu zastavila autobus na témže místě, protože řidič autobusu se opět otočil na exitu Velemín zpět na původní směr,“ popsala tenkrát policejní mluvčí Šárka Poláčková.

„Za uvedené jednání řidiči hrozí pokuta v rozmezí pět až deset tisíc korun, zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku a sedm bodů do evidenční karty řidiče,“ dodala Poláčková.