Rekonstrukce dvou dálničních tunelů trvala od jara letošního roku a proběhla během ní výměna většiny technologií, které po dvaceti letech provozu dosloužily. Práce zahrnovaly modernizaci elektroniky a obnovu vzduchotechniky, odvodnění, požárních uzávěrů či systému měření rychlosti.
Nové technologie mají zajistit výrazně vyšší úroveň bezpečnosti, rychlejší reakce dispečinku i lepší podmínky pro zásah složek integrovaného záchranného systému. Celková hodnota projektu dosáhla podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 744 milionů korun.
Poslední dny byly věnovány rozsáhlým testům kamerových systémů, čidel a ventilace, které mají zajistit okamžitou reakci v případě mimořádné události. V úterý se pak v tunelech uskutečnily závěrečné kouřové zkoušky, při nichž ŘSD oznámilo, že Libouchec i Panenská jsou plně připravené na obnovení provozu.
„Navodili jsme situaci požáru v tunelu, což je prakticky nejkritičtější moment. Vyzkoušeli jsme čidla, která okamžitě spouštějí nejen poplach, ale zároveň i bezpečnostní sekvence,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že zkouška dopadla velmi úspěšně.
„Kamerový systém rozpoznal požár, čidla jej zaregistrovala a okamžitě odešla informace na dispečerská pracoviště Ředitelství silnic a dálnic i složkám integrovaného záchranného systému,“ popsal.
|
Kolony kamionů a prostitutky. Zavřená D8 vrátila obce u hranic do „devadesátek“
„Po dvaceti letech provozu, kdy tudy projíždí denně až dvacet tisíc vozidel, jsme připraveni na dalších zhruba dvacet let provozu. Jsme připraveni 8. října od 18 hodin pustit plný provoz,“ doplnil Rýdl s tím, že po znovuotevření se v tunelech Libouchec a Panenská také trvale zvýší rychlostní limit z 80 kilometrů v hodině na rovnou stovku.
„Chceme, aby byl provoz v tunelech maximálně plynulý vzhledem k ostatní dálniční síti a aby nedocházelo ke zbytečným změnám rychlosti. Zároveň jde o snahu sjednotit pravidla v rámci Evropské unie, kde se běžně ve většině dálničních tunelů jezdí stokilometrovou rychlostí,“ uvedl.
Modernizace tunelů si od jara vyžádala několik uzavírek. Doprava byla vedena po objízdných trasách přes Petrovice a Nakléřov na Ústecku. Tyto cesty byly v poslední době výrazně přetížené, zejména kvůli tranzitní dopravě směrem k hraničnímu přechodu. Situaci na objízdných trasách někdy komplikovaly nehody.