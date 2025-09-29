Uzavírky v souvislosti s modernizací a opravami v úseku probíhají od letošního jara, nyní je na řadě poslední. „Jedná se o sjezd Libouchec až po nájezd nahoře u Petrovic, kdy je dálnice v prostoru tunelových celků oboustranně úplně uzavřená,“ přiblížil vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Jiří Ušák.
Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje připravilo objízdné trasy, které mají zajistit dopravní obslužnost regionu a zabránit velkým komplikacím.
Podle Ušáka však objízdné komunikace v Krušných horách nejsou ideálním řešením. „Silnice druhé třídy jsou kapacitně nevyhovující, jsou morfologicky vedeny v mimořádně obtížném terénu při prudkém stoupání, úzkých a nepřehledných zatáčkách s poměrně nekvalitním povrchem,“ nastínil Ušák situaci.
Policie proto nastavila podrobná provozní opatření. Doprava se bude filtrovat a řídit na pěti stanovištích. „Stanoviště číslo jedna je sjezd z dálnice na 80. kilometru,“ popsal Ušák situaci ve směru na Německo. Řidiči odtud budou pokračovat do Varvažova, kde bude druhé stanoviště.
„Tam je provoz filtrován – nákladní vozidla jsou posílána směrem na Teplice, zatímco automobily a motocykly pokračují po silnici 248 na stanoviště číslo tři. To je vlastně nájezd nad tunely, kde je doprava po rozřazení pomalu pouštěna zpět na dálnici směrem do Německa,“ popsal Ušák.
Rozdělování vozidel má probíhat i v opačném směru. „Auta přijíždějící z Německa jsou na stanovišti číslo tři rozřazována podle typu. Těžká nákladní vozidla musí pokračovat přes Petrovice, lehčí automobily mohou jet po silnici 248 v protisměru,“ uvedl Ušák.
Pak tunely projedete stovkou
Nákladní auta v Petrovicích odbočí na silnici 528 a dojedou na stanoviště číslo čtyři v Libouchci, odkud pak budou pokračovat po silnici I/13 na nájezd na dálnici. „Stanoviště číslo pět pak představuje pohyblivou policejní složku,“ doplnil Ušák.
Na všech stanovištích budou působit hlídky dopravní policie. Ty mají kontrolovat dodržování přechodného dopravního značení, pravidel silničního provozu a především zajistit, aby byl tok dopravy v kritickém úseku co nejplynulejší. Provoz se má obnovit hned po dokončení prací 8. října.
Po skončení modernizace bude možné projet tunely rychlostí 100 kilometrů za hodinu, dosud jimi mohli řidiči projíždět „osmdesátkou“. Celkové náklady odhadovalo Ředitelství silnic a dálnic před začátkem úprav na 744 milionů korun.