Nakažených covidem je mnohem víc než loni, lékaři se začínají bát chřipky

Nemocných na 100 tisíc obyvatel je v kraji 170,7 a stále převládají subvarianty omikron BA.4 a BA.5. Infikovaných je tak mnohem víc než loni ve stejný den, kdy nově přibylo 24 nakažených, za celý týden onemocnělo 264 lidí a incidence byla jen 32,3 nemocného na 100 tisíc obyvatel.

Za posledních sedm dní v kraji zemřelo osm pacientů, loni jich za stejné období bylo o polovinu méně.

Dobrou zprávou ale je, že proti předchozímu týdnu v sedmi nemocnicích Krajské zdravotní (KZ) počty nemocných lidí klesly.

„Minulý týden bylo hospitalizováno 100 pacientů, dnes 86. Z nich je 8 na jednotce intenzivní péče a jeden na umělé plicní ventilaci,“ přiblížil Josef Škola, primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) v ústecké Masarykově nemocnici.

Průměrný věk lidí, kteří s covidem-19 skončí v nemocnici, je 74 let a často mají další onemocnění. Od začátku epidemie je to nejvyšší věk. „Lidé od 60 let by se měli nechat očkovat posilující dávkou, a snížit tak riziko, že skončí v nemocnici,“ nabádá Škola.

Očkování? Zájem je

Řada lidí si pro vakcínu jde. Pro první posilující dávku očkování, tedy celkově třetí vakcínu, si v kraji přišlo 326 406 lidí a druhou posilující dávku, tedy čtvrtou celkem, už má 32 tisíc osob.

„To je úspěch. Pokud vezmeme, že dvě dávky má 507 tisíc osob, tak první posilující dávku má 64 procent lidí a z nich si už 10 procent nechalo dát tu druhou. Dokonce v celorepublikovém průměru jsme v posilujícím očkování mírně lepší,“ pochvaluje si krajský koordinátor očkování Petr Severa.

V celém Česku se řada nemocnic již na konci prázdnin kvůli opět se zhoršující epidemiologické situaci vrátila k respirátorům. Od konce července je doporučila ve všech sedmi svých nemocnicích i KZ. „Lidé by roušky nebo respirátory měli nosit v čekárnách nemocnic a při návštěvách lůžkových oddělení,“ sdělila mluvčí KZ Jana Mrákotová.

Ač v Česku čísla nakažených rostou, neplatí žádná hygienická opatření. V sousedním Německu lidé musejí nosit respirátory v dálkových vlacích a autobusech. Totéž platí v nemocnicích, ambulancích či domovech seniorů a stále platí, že se má dodržovat odstup 1,5 metru. Zaměstnanci nemocnic a domovů seniorů se pak musejí 3× týdně testovat.

Ovšem obavy lékařů nyní směřují jinam. Lidé kvůli covidu dva roky nosili respirátory, a chránili se tak i před chřipkou. „Je velká otázka, co proto nyní chřipka udělá. Na oddělení JIP jsem ji neviděl dva nebo tři roky, uvidíme, jak nás na podzim může zasáhnout,“ podotkl Škola.