Premiéru Ibsenova dramatu odehraje Činoherní studio pro diváky na internetu

„Vždycky je důležité dobrat se k nějakému výsledku, než začne další věc, v našem případě než půjdeme do nové hry. Bylo by zvláštní nechat to bez premiéry, chybělo by tomu uzavření, ten moment, kdy se ta práce vnitřně předá. A nechceme také rezignovat na kontakt s publikem. Řekli jsme si proto, že to zkusíme takhle,“ říká režisér a umělecký šéf David Šiktanc, proč divadlo sáhlo k internetovému uvedení.



Zároveň se také rozhodlo, že zkusí živě streamovat přímý přenos, i když je to technicky riskantnější než představení nahrát, sestříhat a uložit na web jeho záznam.

„Dosud nikdy jsme živě nevysílali jediné naše představení a nyní budeme tímto způsobem přenášet první premiéru sezony. K obvyklým otázkám, které nás před premiérou pronásledují, tak přibyly další. Mimo jiné, zda má inscenace šanci tímto způsobem mluvit, zvlášť při absenci diváků v sále,“ zmínil Šiktanc.

„Přišlo nám ale, že takhle můžeme do jisté míry divákovi i nám suplovat bezprostřednost zážitku, který se děje v daný moment. Je to strašná loterie, nejistota, jestli to klapne. Ale snažili jsme se co nejvíc možných komplikací řešit, včetně zkoušky přenosu o den dříve. A teď se snažíme vůbec nemyslet na to, že by to nevyšlo. Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme. Ale nemá smysl se tím nějak týrat, prostě doufáme, že to dobře dopadne,“ přiblížil režisér své pocity před premiérou.



Heda Gablerová je podle dramaturgyně Terezy Marečkové strhující studií sebedestrukce ženy, která fascinuje a ničí všechny kolem i sebe samotnou. Henrik Ibsen ji vykreslil jako femme fatale maloměsta, která se snaží žít tak, jak o tom vždycky snila, jenže nedokáže překročit stín společenských konvencí, manžela, který žádné cíle a ideály nemá, a navíc ani neumí být šťastná.



„Její příběh patří mezi vrcholná Ibsenova díla, a jelikož tento světově proslulý norský dramatik chápe jeviště jako diskusní fórum k promýšlení důležitých společenských problémů, nachází hra i dnes své diváky a je stále součástí dramaturgických plánů nejen českých divadel,“ upozorňuje dramaturgyně.

V ústeckém provedení vytáhli do popředí aspekt, kdy člověk od druhých žádá vše, ačkoli sám není ochoten dát nic, a z něj vyplývající důležité otázky současné doby.



„Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku?“ přibližuje některé z nich Marečková.

Bonusy před hrou i po ní

Hlavní roli ztvární Anna Fišerová, další postavy Lukáš Černoch, Marta Vítů, Jan Plouhar a dvě nové posily souboru Jan Hušek a Annette Nesvadbová, která bude alternovat s hostující Kristýnou Hulcovou.

Herce bude na jevišti zabírat čtveřice kamer, živý střih bude mít na starosti Dita Havránková, která pro Činoherní studio natáčí od poslední sezony trailery k novým inscenacím.

„Kromě samotného představení diváky čeká ještě krátký úvod s ředitelem divadla a dramaturgyní a na konci pohled do zákulisí a rozhovory s herci a tvůrci inscenace,“ upozorňuje režisér Šiktanc.

Další zápis do historie Páteční premiéra bude prvním přímým přenosem v historii Činoherního studia. Pro budovu, kde divadlo od roku 1981 sídlí, to ale není první podobný milník. V meziválečném období tu bylo kino Alhambra a 26. dubna 1929 se právě zde promítal vůbec první zvukový film v Československu. Stalo se tak díky průmyslníku Heinrichu Schichtovi, který poskytl společnosti Wolframfilm půl milionu na zvukovou aparaturu. K divákům pak právě on z plátna promluvil, když v natočeném proslovu mj. zmínil, jaký význam vidí ve zvukovém filmu pro reklamu. A hned toho i využil k propagaci mýdla s jelenem ze svých Schichtových závodů. První hraný zvukový film měl českou premiéru v srpnu 1929 v Praze.

Přenos kvůli úvodu začne už ve tři čtvrtě na sedm, odkaz na něj se na webu cinoherak.cz objeví už v půl. Stream bude volně přístupný, ale diváci budou mít možnost koupí virtuální vstupenky divadlo podpořit. Budou k mání za 100, 300 a 500 korun. Komu čas premiéry nevyhovuje, bude si moci po koupi lístku pustit v neděli od 17 do 24 hodin záznam.



Zároveň přenosem nezaniká možnost vidět hru časem i naživo. „Samozřejmě ji budeme hrát i na jevišti, až to zase půjde,“ dodává režisér.