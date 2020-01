Ústecký kraj je na prahu chřipkové epidemie, počet nemocných dál stoupá

„Počty nemocných respiračními chorobami stouply v uplynulém týdnu opravdu výrazně. Celková nemocnost v Ústeckém kraji je momentálně v průměru 1 300 lidí na 100 tisíc obyvatel,“ sdělila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

„Nejhorší situace je v Teplicích, kde je to 1 785 nemocných. Následují Louny, které mají 1 462 nemocných, a Ústí nad Labem, kde je 1 236 nemocných na 100 tisíc obyvatel,“ dodala Šimůnková.

V ostatních okresech kraje je podle jejích slov mezi 1 100 a 1 200 nemocnými na sto tisíc obyvatel. A situace se pravděpodobně bude ještě zhoršovat.

„Očekáváme, že epidemie teprve začíná a že v příštím týdnu nejspíše bude epidemický práh překročen ve všech okresech kraje,“ sdělila Šimůnková.

Stoupl podle ní i počet lidí, kteří mají chřipku nebo podobné onemocnění, ačkoliv epidemický práh u těchto chorob stanoven není.

„Co se týká onemocnění s těžším průběhem, například vysokou horečkou a podobně, nemocnost stoupla oproti minulému týdnu až o 90 procent,“ sdělila ředitelka krajské hygienické stanice.

Nejlepší je zůstat doma v teple a nechodit mezi lidi

Když už se někdo nakazí respiračním onemocněním nebo chřipkou, měl by se podle závažnosti buď léčit sám v domácím prostředí, nebo vyhledat pomoc lékaře.

„Nejlepší je zůstat doma v teple a nechodit mezi lidi, aby neohrozili někoho dalšího. Léčba je hlavně symptomatická, takže nemocní by měli brát léky snižující teplotu, kapky na kašel nebo na rýmu. Když by jejich potíže během týdne nepřestávaly, tak by určitě měli kontaktovat lékaře, zda nemohlo dojít k nějakým komplikacím, jako je třeba zápal plic,“ podotkla Šimůnková.

Krajská hygienická stanice zatím nepřistoupila k žádným preventivním opatřením jako v předchozích letech, například k uzavření některých oddělení nemocnic. „Zatím jsme o tom neuvažovali, uvidíme v příštím týdnu,“ dodala Šimůnková.

Na případná opatření jsou však v nemocnicích připraveni. „Každá z pěti nemocnic Krajské zdravotní je v neustálém kontaktu s protiepidemickými odděleními Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje,“ upozornil Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„V případě chřipkové epidemie, která do Ústeckého kraje v minulých letech dorazila vždy na přelomu ledna a února, jsme připraveni okamžitě reagovat na doporučení a uzavřít oddělení, abychom v maximální míře ochránili pacienty,“ doplnil Chodacki.