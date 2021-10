Závody měly podpořit zoopark, organizátor ale vybral startovné a odmlčel se

„Jde o soukromou aktivitu. My s nimi na pořádání závodů nijak nespolupracujeme, jen jsme na začátku s poděkováním přijali myšlenku, že nás plánují podpořit. Což ze začátku i fungovalo,“ popsala ředitelka zooparku Věra Fryčová s tím, že instituce se od pořadatelů distancuje, ale že se naštvaní a zklamání účastníci stejně obracejí právě na zoopark.

Projekt pro zoopark dvojice organizátorů rozjela na jaře po několikaměsíční koronavirové uzávěře. V plánu bylo celkem šest závodů za šest měsíců, poslední měl být počátkem října. Z každé akce měl účastník získat dřevěnou medaili s obrázkem zvířete. Po absolvování všech závodů by si z medailí mohl složit kostku.

Běžci se do jednotlivých závodů měli hlásit předem. Startovné činilo 250 korun, ovšem jen 50 korun bylo určeno přímo pro zoopark, a to na adopci konkrétního zvířete. Zbylou částku si organizátoři ponechali na údajně výrobu medailí a další výdaje.

„První závody v dubnu a květnu bez problémů proběhly. I na účet zooparku přišly slíbené částky, vždy několik tisíc korun. Ale od té doby jsme žádné peníze z této akce nedostali,“ přiblížila Fryčová.

Z webu sportovní série je patrné, že prvních dvou závodů se zúčastnily desítky lidí. Ovšem dojmy z nich byly rozporuplné. Část sportovců si stěžovala, že za závod nedostala medaili, dalším po zaplacení registračního poplatku nepřišlo žádné startovní číslo ani další informace. Stížnosti byly také na nekomunikaci.

Nějakou dobu se organizátory snažil kontaktovat i zoopark. Povedlo se to až na začátku září. „Prý jen vyřeší drobné potíže s tiskárnou a vše bude v pořádku. Od té doby už s námi ale nekomunikují vůbec. Mrzí mě, že je jméno našeho zooparku spojováno s tak problematickým projektem, bohužel nemáme žádnou možnost to ovlivnit,“ dodala Fryčová.

Na internetových stránkách závodu se lidé nyní dočtou, že registrace jsou z technických důvodů pozastaveny a že probíhá rekonstrukce webu. „Nic o tom nevím, to je věcí manžela,“ uvedla žena, která zvedla telefonní číslo uvedené na webových stránkách.

„Bohužel nekomunikovala moje bývalá přítelkyně, já jsem o ničem nevěděl. Teď je všechno zastavené, všechno je vypnuté, dělám na novém webu a snažím se to dát dohromady. Lidem pošlu medaile, které jim chybí. Měla to na starosti přítelkyně, tři týdny po svatbě mi utekla a nechala všechny průšvihy na mě. Řeším to,“ řekl druhý organizátor Pavel Holý s tím, že peníze za registrace vracet nebude, ale lidem pošle medaile. „Jsem z toho vyřízený. Zooparku budu volat,“ slíbil.

Kromě virtuálního závodu pro zoopark dvojce pořádala další obdobné akce, třeba pro pražskou zoo, psí útulky či na opravu zámku v Osečanech.

„Před několika měsíci nás oslovili, že by pro nás virtuální závody uspořádali. Myšlenka se nám líbila, tak jsme souhlasili. To bylo ale vše, dál se neozvali a nevím o tom, že by nějaké závody proběhly,“ sdělil spolumajitel zámku Daniel Krejčík.