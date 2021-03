Zoopark získal z Nizozemska dvě pižmoní samice, doufá v odchov mláďat

„Jsme nadšeni, že se nám podařilo tato majestátní zvířata získat, protože to není úplně jednoduché,“ těší ředitelku Věru Fryčovou.

Chov pižmoňů grónských je pro zoologické zahrady velká výzva. V Evropě jich je v lidské péči jen několik desítek. Skupiny v jednotlivých zahradách jsou navíc malé a odchovy jsou poměrně vzácné.



Pižmoní dámy se do zooparku dostaly na doporučení koordinátora chovů. V nizozemské zoo se jim totiž přestalo dařit. A protože na příčinu odborníci nepřišli, byl doporučen jejich přesun právě do Chomutova.

Dospělou samicí je desetiletá Ikkuma, jejíž jméno pochází z jazyka Inuitů, obyvatel nejsevernější části Ameriky, a znamená oheň. Mladší samice je pojmenovaná po známé severské bohyni plodnosti Freya.

Bylo by to radostné překvapení

Transport proběhl bez potíží a obě samice mohly po několikahodinové aklimatizaci přímo do výběhu. Ikkuma může být pro patnáctiletého samce nejen společnicí, ale i partnerkou, a mohli by zplodit potomka. „Vzhledem k věku samce jsme v tomto očekávání opatrní, ale bylo by to velice milé a radostné překvapení,“ uvedl vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

Zoopark pižmoně grónské chová od roku 1999 a už se tam podařilo dvě mláďata odchovat. V evropské přírodě žijí volně jen na několika místech. Na Tajmyrském poloostrově v Rusku, ve střední Skandinávii a v Grónsku.

Přestože při své zavalitosti působí neohrabaně, dokážou být pižmoňové rychlí a nebezpeční. Vyhlášení jsou i svou účinnou obrannou taktikou, kdy při pocitu ohrožení vytvoří nejsilnější jedinci ze stáda kruh, uvnitř kterého chrání mláďata a starší jedince.