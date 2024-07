Rád se předváděl, milovali ho. V chomutovském zooparku pošel tuleň Kašek

Kaška trápily zdravotní problémy a jeho stav se v posledních týdnech podle chovatelů zhoršil natolik, že se jej rozhodla veterinářka ve středu v ranních hodinách uspat.

„Přestal být aktivní, potravu už skoro nepřijímal a kvůli selhávání oběhového systému už se nedokázal ani potápět,“ popsal vedoucí zoologie v zooparku Miroslav Brtnický.

„Je to přirozený běh života, nevyhnutelná součást práce v zoologické zahradě. Přesto to zpracováváme hodně těžko,“ přiznala ředitelka zooparku Věra Fryčová, že odchod tuleního veterána zooparkem otřásl.

Kašek byl oblíbencem nejenom chovatelů, ale i návštěvníků, kterým se rád předváděl při komentovaném krmení.

„Prožíváme to hrozně. Skončila éra Kaška, ikony zooparku,“ řekla jedna z chovatelek Marcela Horáčková. Ani její kolegyně Monika Jarošová se neubránila slzám. „Byla jsem s ním až do konce, i když jsem měla mít volno. Ta ztráta se nedá popsat.“

Kašek se dožil mimořádného věku. Podle chomutovského zooparku byl nejstarším samcem tuleně kuželozubého v chovech evropských zoologických zahrad. „Ještě loni v březnu oslavil v plné síle čtyřicáté narozeniny. Jsme rádi, že jsme si to s ním mohli prožít,“ připomněla Fryčová.

V chomutovském zooparku prožil Kašek osmadvacet let. Zplodil osm potomků. Poslední Tomina žije v Chomutově dodnes, stejně jako její matka Kruope.

Narodil se v roce 1983 v Polsku, jako osiřelé mládě ho tamní rybáři našli na pobřeží Baltského moře. Přesné datum narození proto není známé, předpokládá se ale, že to bylo brzy na jaře. Krátce si pobyl v záchranné stanici, poté byl převezen do Zoo Katowice a od svých třinácti let žil právě v Chomutově.