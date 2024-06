Dva případy pobodání. Jeden z obviněných byl po zadržení na psychiatrii

Chomutovský případ se odehrál 11. května na sídlišti Březenecká. „V jednom z bytů došlo k incidentu, při němž byly zraněny dvě osoby. Ty vyběhly ven, kde je ošetřili přivolaní zdravotníci,“ popsali tehdy policisté.

Jednoho pobodaného s vážným poraněním záchranáři přepravili letecky do ústecké nemocnice a druhého se středně těžkým poraněním sanitou do chomutovského špitálu.

Policisté hned zadrželi podezřelého, jenž byl však následně umístěn do psychiatrické léčebny s tím, že „momentálně není schopen úkonů trestního řízení.“ Z léčebny ho nyní propustili, a proto začali konat kriminalisté.

Třiatřicetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu. „Podnět vyšetřovatele k vzetí do vazby státní zástupce i soud akceptovali a obviněný byl umístěn do vazební věznice. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Pobodání kvůli drogám

Vyšetřovatelé navíc řeší další případ. V sobotu krátce před půlnocí se v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem strhla rozepře mezi dvěma muži, která vyústila v pobodání jednoho z nich.

„Důvodem konfliktu byly drogy. Dvaatřicetiletý muž následně vytáhl nůž a poškozeného několikrát bodl,“ popsala mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Zatímco záchranáři převezli vážně zraněného muže do nemocnice, policisté začali pátrat po pachateli. Z místa totiž utekl. „Na základě popisu se ho podařilo vypátrat a zadržet v neděli v dopoledních hodinách. Nyní čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu,“ uvedla Hyšplerová.

Soud poslal muže do vazby. Za současné právní kvalifikace mu hrozí trest vězení v rozmezí od deseti do osmnácti let.

V Ústeckém kraji evidují policisté od začátku roku dvě vraždy, pět pokusů a jednu přípravu vraždy. Zatím se všechny případy podařilo objasnit.