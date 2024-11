Učitelky viněné ze šikany dětí soudí už skoro dva roky, zbývá jediná svědkyně

Svědkyně, jejíž syn do školky docházel, popsala, že špatně mluvil a byl pomalejší, proto byl zařazen do zvláštní třídy. Špatně také jedl, a proto učitelky nabádala, aby ho do jídla nenutily.

O tom, že by se ve školce mělo něco špatného dít, se dozvěděla od dalších rodičů a z médií. „Šla jsem kvůli tomu za paní ředitelkou a ona mi řekla, že se tam nic neděje, že je všechno v pořádku,“ popsala s tím, že i přes toto ujištění, měla obavu syna do školky dávat.

Nějakou dobu prý nechtěl její syn do školky chodit, neřekl ale proč. Že by mu tam někdo ubližoval si svědkyně nevšimla. „Kdyby mu bylo nějak ublíženo, tak bych to určitě zjistila,“ řekla žena.

Byť neví o tom, že by synovi obžalované ubližovaly, přesto se žena připojila k požadavku o náhradu škody, a to ve výši 350 tisíc korun. Požadavku se na dotaz soudkyně, zda na náhradě škody trvá, nakonec vzdala.

Nevhodného chování se obžalované měly dopouštět od roku 2016 až do roku 2019, kdy se případem na popud rodičů začali zabývat kriminalisté. Podle obžaloby předškoláci museli snášet hysterický křik, máčení ve studené vodě, bití, nucení do jídla do pozvracení, hrubé buzení po poledním spánku, museli plnit úkoly, které nebyli schopni zvládnout, či sedět bez hnutí pod hrozbou trestu.

Všechny obžalované, které se měly dopustit ohrožování výchovy dítěte, vinu popřely, dětem prý neubližovaly.

Žalobkyně pro ně navrhuje podmíněné tresty.

Okresní soud v Chomutově případ řeší od ledna loňského roku. Vyslechl obžalované a desítky svědků, mezi nimi zaměstnance školky a rodiče.

Dnes už měly zaznít závěrečné řeči a případně verdikt. Nedorazila ale jedna svědkyně, která se omluvila. Soudkyně Iva Dvořáková jednání odročila na 20. ledna a 6. února, kdy očekává vyhlášení rozsudku.