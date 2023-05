Napadl vězně obuškem v dodávce, tvrdí žalobce o dozorci. Požaduje podmínku

Soud kauzu z října 2021 projednává od loňského listopadu. Podle státního zástupce obžalovaný po předchozí slovní rozepři vězně napadl v eskortním vozidle. Měl ho uhodit teleskopickým obuškem a způsobit mu oděrky a pohmožděniny. Dozorce to odmítá.

Během několika soudních líčení soud slyšel výpovědi několika dalších dozorců, k dispozici má výpovědi ošetřujících lékařů a dalšího zdravotnického personálu a také znalecký posudek, ve kterém znalec posuzoval vznik poranění na těle odsouzeného.

Během čtvrtečního jednání soud viděl i řadu kamerových záznamů z prostředí věznice, na kterých jsou obžalovaný a poškozený zachyceni během, před a po převozu do nemocnice.

Bývalý vězeň ale u soudu nevypovídal, protože po odpykání svého trestu odcestoval do zahraničí a nepodařilo se ho předvolat.

„Bylo provedeno rozsáhlé dokazování a jsem toho názoru, že byla prokázána vina obžalovaného,“ řekl v závěrečné řeči státní zástupce.

Žalobce za klíčové důkazy považuje jednak znalecký posudek z oboru zdravotnictví, ve kterém expert uvedl, že pohmožděniny na těle poškozeného mohly být způsobeny teleskopickým obuškem. Dalším klíčovým důkazem je výpověď poškozeného, s napadením se svěřil svému spoluvězni a zopakoval to i v přípravném řízení. Žalobce proto navrhl trest v podobě dvou let podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání tří let.

Obhájce: Stěžoval si až po několika dnech

Naopak obhájce navrhl soudu zproštění obžaloby. „Závěrečná řeč žalobce se opírá o pouhé domněnky a situace, které z dokazování nevyplynuly,“ řekl. Pozastavil se nad tím, že vězeň dozorce obvinil až několik dní po eskortě, v přípravném řízení si ve svých výpovědích protiřečil. Ve prospěch jeho klienta hovořili i ostatní dozorci, kteří napadení odmítli.

Zranění si podle obhajoby vězeň způsobil sám při pádech během převozu do nemocnice. Do ní jel poté, co vypil alkoholovou dezinfekci. Ještě před převozem k lékařské prohlídce poškozený napadl spoluvězně a jiné dozorce. Ti ho nakonec zpacifikovali za pomoci donucovacích prostředků. I z tohoto zákroku mohlo podle obhajoby zranění pocházet.

„Jsem v plném rozsahu nevinen. Plnil jsem své povinnosti, které jsem měl, a to bylo jet s odsouzeným na lékařské vyšetření. Během osobní prohlídky jsem si všiml, že má na lopatce pohmožděninu, neřešil jsem to, protože předtím byly proti odsouzenému použity donucovací prostředky,“ řekl ve svém posledním vyjádření obžalovaný dozorce.

Soudce si na vynesení verdiktu vzal několik dní na rozmyšlenou a líčení odročil. Dozorci, který ve věznici stále pracuje, hrozí za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby 1 až 5 let vězení a zákaz činnosti.