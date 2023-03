Zničená socha se roky válí u křoví, nad nabídnutou tisícovkou za ni město váhá

„Z díla jsou dnes trosky. Bylo neodborně sňato z původního místa a několik let leží na hromadě písku. Socha je značně poškozená. Vzhledem k tomu, že jsem se jako mladík na tvorbě díla spolupodílel, má pro mě emocionální hodnotu,“ řekl Štěpán Kotrba mladší.

Městská rada však jeho žádost loni v listopadu zamítla. Znalec totiž hodnotu poškozeného díla vyčíslil na více než 250 tisíc korun. Od městských úředníků se také dozvěděl, že se plánuje její oprava a že ve hře je i zpětné umístění do veřejného prostoru.

Kotrba se proti znalci, kterého město oslovilo, ohradil. „Není to odborník na restaurování exteriérové keramické plastiky. Není ani v evidenci restaurátorů ministerstva kultury,“ zmínil s tím, že dílo je nenávratně poškozeno.

„Potřebuje opravu pro přežití, ale nelze ho opravit a umístit do veřejného prostoru. Nelze totiž zaručit nepronikání vody do poškozených spár, poškozená je také statika díla. Celé to váží tunu a hrozí, že by se socha mohla zhroutit,“ upozornil Kotrba mladší.

Další osud díla projednávali na svém posledním zasedání chomutovští zastupitelé. Nic konkrétního však nevyřešili. Zazněl třeba názor, že prodej naráží na aktuální hodnotu díla a nejde ho prodat za navrhovanou symbolickou částku bez rizika trestního stíhání. Jeden ze zastupitelů upozornil na prokremelské názory Štěpána Kotrby mladšího.

Budou to řešit úředníci a právníci

Dílo by naopak prodal komunistický zastupitel Jaroslav Komínek. „Jde o umělecké dílo z dob socialismu. Doteď leží v technických službách, a pokud by se o to rodinný příslušník autorů nepřihlásil, leželo by tam dál,“ popsal politik.

Sochou se budou dál zabývat úředníci a právníci města Chomutov. „Připraví podklady a fotodokumentaci současného stavu, abychom žádost příště znovu projednali,“ uvedl primátor Marek Hrabáč (ANO).

Socha byla v minulosti součástí vodního prvku před kulturním domem KASS. Před lety byla v rámci úprav prostranství odvezena do areálu technických služeb.

„Je skutečně tristní, jak bylo s dílem naloženo. Je to letitá záležitost, tak patnáct až dvacet let. Ale žádné dokumenty, proč se to stalo zrovna takto, jsme k tomu dosud nedohledali,“ zmínil primátor.