Nejsem rasista, hájí se kulturista, který schvaloval střelbu v Chomutově

Podle obžaloby Grznár v červnu 2017 v Plzni natočil video, v kterém schvaluje vraždu z května 2017 v Chomutově. Na tamním sídlišti zastřelil nyní již odsouzený Petr Benda řidiče dodávky, který předtím najížděl do lidí a jiných aut. Benda za to dostal deset let vězení.

Několik dní po útoku zveřejnil Grznár na svém profilu na Instagramu video, v kterém střelbu schvaloval.

„Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to,“ řekl doslova Grznár ve zmíněném videu.

Okresní soud v Chomutově Grznárovi za tato slova nejprve uložil trestním příkazem pokutu 15 tisíc korun. Kulturista ji však odmítl a proti rozhodnutí podal odpor. Soud proto nyní řeší jeho případ v hlavním líčení.

Grznár před senátem uvedl, že v době, kdy video natočil, neměl o incidentu na chomutovském sídlišti bližší informace. „Dokonce jsem ani nevěděl, že ten dotyčný člověk zemřel. Myslel jsem si, že to ten střelec způsobil v sebeobraně, že byl napadený, někdo na něj najížděl autem a ohrožoval ho na životě,“ hájil se.

Slovní spojení „vyvraždím to“ prý použil zcela záměrně, aby každý pochopil, že jde o nadsázku.

„Kdybych řekl, že budu někoho napadat, nebo že někoho zbiju, bylo by to věrohodnější. Ale těžko asi bude otec dvou dětí, známá osobnost a profesionální sportovec někam jezdit a vraždit lidi, které vůbec nezná, s kterými nemá žádný vztah a které v životě neviděl. Proto jsem použil slovo vyvraždit, přišlo mi to tak absurdní, že jsem si myslel, že každému dojde, že se jedná o nadsázku,“ vysvětloval.

Nejsem rasista, ve svých videích vystupuji s Romy

Zároveň odmítl, že by jeho video mohlo být motivované rasismem. „Nejsem rasista. V několika svých videích vystupuji s Romy a dokonce tam mám video, které vyloženě mluví o životním příběhu jednoho Roma ze Slovenska, kterého jsem přivedl do Plzně, sehnal mu práci, připravil jsem ho na závody a rozjel mu kariéru. V mém případě tedy nemůže být o rasismu vůbec řeč,“ podotkl Grznár.

Videa na sociální sítě prý vkládá proto, aby si přivydělal. „Jsem profesionální sportovec, bohužel ve sportech, které nejsou až tak finančně ohodnocené, proto se živím jako podnikatel a také jako youtuber. Mám sponzory, kteří mě ve sportu podporují a jejich zájem je, abych byl co nejvíce vidět. Proto se na veřejných sítích snažím o co nejvyšší sledovanost, aby měly moje příspěvky co největší dosah,“ vysvětlil.

Video, na kterém Filip Grznár schvaluje zastřelení Roma:

VIDEO: Kulturista schvaluje střelbu na Roma v Chomutově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V tomto ohledu v Česku vynikám, mám statisíce fanoušků a sledujících, protože mám velmi dobře nastavený marketing. Je mezi nimi ale i spousta lidí z romské komunity, s kterými jsem vždy dobře vycházel,“ doplnil a připustil, že některé jeho příspěvky mohou být kontroverzní.

Vyjádřit se na sociální síti ke střelbě v Chomutově dnes už nepovažuje za dobrý nápad.

„První informace jsem měl od svého kamaráda, pak jsem se postupně dozvídal další z médií. Když jsem zjistil, že to nebyla sebeobrana, video jsem okamžitě stáhl. Druhá věc, která mě znepokojila, byla rozsáhlá odezva. Lidé na to reagovali velmi prudce a já si začal uvědomovat, že je to vážnější, než jsem se původně domníval. Uvědomil jsem si, že jsem přestřelil,“ uznal Grznár.

Je to prostě určitý druh umělecké tvorby, hájil se

Zároveň ale zopakoval, že neměl v úmyslu vyvolal jakoukoliv agresi. „Nikdo logicky uvažující nemohl věřit, že bych šel skutečně vraždit. Je to prostě určitý druh umělecké tvorby. Podobných výstřelků a videí mám víc, lidé už jsou na to zvyklí,“ řekl před senátem.

Na dotaz svého obhájce, zde se v jiných jeho videích objevuje například násilí proti ženám, přitakal.

„Měl jsem tam například výroky, že ženský nesmí zaschnout krev v nose. Ale měl jsem víc partnerek a samozřejmě jsem nikdy žádnou netloukl. Podívejte se na mou postavu, mám sto kilogramů, kdybych člověka udeřil, tak to pozná. Ženu bych rozhodně nikdy neuhodil,“ doplnil kulturista.

V jeho případu bylo obviněno i dalších šest lidí. Jednalo se o autory komentářů, kteří pod videem na Instagramu rovněž schvalovali střelbu v Chomutově. Všichni byli soudem potrestáni trestním příkazem. Třem z nich byl uložen podmíněný trest, další tři vyvázli s pokutou 10 tisíc korun. Na rozdíl od Grznára se ale s trestem smířili.