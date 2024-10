Z malůvky byl rázem návrh CHKO, vadí starostům z Krušnohoří. Pozvali ministra

„Hrubé chyby zpracovatele při vymezování zón, které jsou nelogicky definované jako parcelní výběžky v katastru nemovitostí, mluví za vše,“ stojí například v dopise, který starostové adresovali nejen ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi, ale také řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny Františku Pelcovi.

„Nelíbil se nám způsob projednání. Dostali jsme nějakou malůvku, pak se několik měsíců nic nedělo a najednou se na úředních deskách objevil návrh CHKO. Měli jsme dostat digitální podklady v takové podobě, abychom v nich mohli například upravovat hranice nebo zaznamenat naše požadavky na změny. Nic z toho se nestalo,“ uvedl na jednání s ministrem, které se uskutečnilo tento týden, starosta Košťan na Teplicku Tomáš Sváda (Naše Košťany a Střelná).

„Pozvali jsme si proto ministra životního prostředí Petra Hladíka. Chtěli jsme od něj slyšet, jak to vidí on a co je ochoten udělat, aby našim námitkám vyhověl a CHKO Krušné hory skutečně fungovala,“ poznamenal Sváda s tím, že proti návrhu na vyhlášení CHKO jako takovému starostové nejsou, ale je nutné z něj odstranit některé sporné body.

„V návrhu například bylo, že na hřebeni Krušných hor v okolí Moldavy by se nemohly pořádat běžecké ani cyklistické závody nad 500 účastníků. V první zóně je navržen například i běžecký areál na Novém Městě, kde by se tím pádem závody také konat nemohly,“ dodal starosta.

Podle ministra Petra Hladíka mohou starostové návrh připomínkovat do konce října. „Starostům jsem slíbil, že se budeme snažit jejich připomínky v maximální možné míře zohlednit,“ sdělil Hladík při návštěvě. Výhodou CHKO podle něj bude, že se současná ochrana, která je dnes na obcích a krajském úřadě, integruje do jednoho orgánu ochrany přírody.

„Je to velká příležitost pro rozvoj tohoto území. Krušnohoří není průmyslovou oblastí, velkou příležitostí je tady rozvoj cestovního ruchu a služeb. Lidé sem samozřejmě jezdí za přírodními krásami, i proto je potřebujeme chránit,“ vysvětlil ministr. „Vyhlášení CHKO by rozhodně nemělo bránit v rozvoji obcí a měst, naopak mu pomáhat,“ dodal.

Připomínky k návrhu CHKO má i vedení Krupky na Teplicku, která je spolu s dalšími památkami zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. „Vadí nám duální ochrana. Obáváme se, že lidé, kteří bydlí v této oblasti, se budou muset najednou vypořádávat jak s připomínkami ze strany CHKO, tak s připomínkami památkářů. Myslíme si, že to je skutečně nadbytečná byrokracie,“ popsal místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka náš domov).

Vyhlášení CHKO vítá vedení Moldavy na Teplicku. „Věřím, že CHKO nám pomůže bránit se záměru divokých a nevhodných developerských projektů,“ uvedl starosta Moldavy David Leitermann (SPOLU).