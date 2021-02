Vysílený srnec uvázl na zamrzlém jezeru, zachránili ho strážníci se člunem

Na zbloudilé zvíře upozornili strážníky pracovníci ochranky Palivového kombinátu, který jezero Milada spravuje.

„Hlídka se člunem dorazila na místo do deseti minut od oznámení. Kolegové se pokoušeli dostat k srnci, ale led se probořil. Nakonec se jim povedlo zvíře dostat do člunu a úspěšně ho vypustit do volné přírody,“ okomentoval zásah velitel Městské policie Chabařovice Josef Šittner.



Srnec byl podle něj vysílený a pokaždé, když se pokusil zvednout na nohy, znovu se poroučel na led. „Byl takový malátný, unavený. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a odešel po svých do volné přírody,“ podotkl velitel strážníků.

Podobný zásah absolvovali chabařovičtí strážníci v letošním roce už podruhé. Před týdnem se pokoušeli zachránit srnu, která se propadla ledem na rybníku Glaser. Kvůli časové prodlevě, která vznikla špatným určením místa oznamovatelkou, však tehdy záchrana skončila neúspěšně a zvíře utonulo.