Objednat teď, na řadu v červnu. Na nové cestovní doklady se čeká i měsíce

Například na ústeckém magistrátu je objednávkový systém zaplněný na dva měsíce dopředu. Ve čtvrtek 7. dubna se šlo objednat nejdříve na 7. června.

„Plánuji s rodinou odletět k moři, a chtěl jsem si proto zařídit nový pas. Překvapilo mě ale, že bych se nedostal na řadu dříve než na začátku června,“ sdělil MF DNES Ústečan Tomáš. Situaci nakonec vyřešil tak, že si stoupl do fronty přímo na správním odboru magistrátu a na vyřízení žádosti musel čekat, než na něj přišla řada.

Jak potvrdila mluvčí města Romana Macová, zájem lidí o cestovní pasy v těchto dnech je skutečně velký. „Blíží se letní sezona, navíc se dva roky nesmělo cestovat,“ připomněla. Čekací doby se podle ní v každém úředním dni liší. „V pondělí a ve středu jsou delší, přibližně 20 minut. V úterý a pátky jsou kratší,“ podotkla Macová.

Lidé ale mají zájem i o další doklady, například o mezinárodní řidičské průkazy, které platí i v zemích mimo Evropskou unii. Důvodem může být i to, že se lidé obávají, zda se válka na Ukrajině nerozšíří do dalších zemí Evropy. „I konflikt na Ukrajině se do zvýšeného počtu klientů jistě projevil,“ souhlasí mluvčí města.

Zvýšený zájem lidí o vydání dokladů evidují i v dalších městech v kraji. Například v Mostě si během února přišlo zažádat o pas nebo občanský průkaz celkem 2 487 lidí. V březnu pak už 3 518 lidí.

„Je těžko identifikovatelné, zda si lidé dělají pasy kvůli válce, nebo je to spíše z důvodu letních dovolených. Přece jen byla kvůli covidu delší odmlka, co se týče cestování,“ uvedla mluvčí města Klára Vydrová.

Dlouhé čekací doby ani fronty podle ní v Mostě nejsou. „Lidé si mohou termín objednat přes web města,“ podotkla mluvčí. K 7. dubnu byl však první volný až 31. května.

Zpátky na předcovidových číslech

„I my evidujeme zvýšený zájem, a to už od začátku letošního roku. Evidentně to souvisí s informací, že se ruší covidová opatření. Lidé často zmiňují, že konečně budou moci vycestovat na dovolenou do zahraničí,“ potvrzuje mluvčí Teplic Robin Röhrich.

Podle něj navíc v letošním roce řadě lidí končí desetiletá platnost cestovních pasů. „Náš rezervační systém je obsazený na tři týdny dopředu. Zatím to ale zvládáme bez větších potíží, fronty se netvoří,“ doplnil s tím, že lidé mají skutečně zájem i o mezinárodní řidičské průkazy.

„V běžných letech před covidem jsme jich vydávali zhruba 300 až 500 ročně. V posledních dvou letech to ale kleslo na 140 až 180. Za první tři měsíce letošního roku už jsme jich vydali zhruba stovku, takže se vracíme k původním číslům. Asi to opět souvisí s tím, že lidé chtějí více cestovat, a to i do zemí, kde jim obyčejný řidičský průkaz nestačí,“ vysvětlil Röhrich.

„V uplynulých dvou letech byla v Česku kvůli pandemii koronaviru nestandardní situace. Nyní, při rozvolnění, se proto počty žádostí o pasy a mezinárodní řidičské průkazy zvýšily. Nejedná se ale o enormní nárůst, počty žádostí se vracejí na úroveň roku 2019,“ doplnil za Děčín jeho mluvčí Luděk Stínil.