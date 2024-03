Z Českého Švýcarska do Senegalu. Čápa černého poprvé zaznamenali v Africe

„Ornitologické hlášení pana Duparta bylo následně předáno Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kroužkovací stanici Národního muzea i samotným ornitologům z Českého Švýcarska. Ti mládě okroužkovali v červnu roku 2022 na skalním hnízdě v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe nedaleko Podskalí u Děčína. V současné době je čáp spolu s dalšími již nejspíše na cestě zpět do Evropy,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Čápi černí jsou tažní ptáci. Zajímavostí je, že je jim geneticky dáno, kterou migrační cestou se vydají ke svým zimovištím. Rodiče tak svá mláďata trasu neučí. Středoevropští čápi černí se vydávají na jih dvěma směry, přes Pyrenejský poloostrov nebo přes Balkán.

„Je pravděpodobné, že někteří čápi zimují na jihu Evropy, řada hlášení čápů kroužkovaných v Českém Švýcarsku pochází z francouzského Camarque či jižního Španělska. K dispozici jsou také hlášení z Blízkého východu, zejména Izraele. V případě čápa černého z Podskalí se jedná o vůbec první hlášenku z Afriky,“ popsal mluvčí parku.

Čáp z Podskalí se v roce 2022 vylíhl spolu se dvěma dalšími sourozenci na skalním hnízdě v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe. Mimořádně plaší čápi černí běžně hnízdí na stromech, v oblasti Českého Švýcarska jim však terén umožňuje i hnízdění na skalních římsách. V místech, kde je to možné a pro ptáky bezpečné, ornitologové mláďata kroužkují. „Kroužky umožňují další monitoring ptáků a jsou navrženy tak, aby kódy bylo možné odečíst z větší vzdálenosti,“ vysvětlil Salov.

V pátek začala v Národním parku České Švýcarsko a na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce doba hnízdění zvláště chráněných sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Správa parku proto uzavírá a vyznačuje jejich hnízdiště, aby ptáky lidé nerušili. V národním parku bude dočasně nepřístupných 15 lokalit, v Labských pískovcích dalších 9 oblastí. Opatření platí do konce července.

„Hnízdiště jsou viditelně označena informačními tabulkami a vymezovacími páskami, aby se jim lidé mohli vyhnout a ptáky během hnízdění nerušili. Opatřením nedochází k žádnému omezení průchodu návštěvníků po značených turistických trasách,“ podotkl Salov.

Podle ředitele správy parku Petra Kříže dostávají čápi, sokoli i výři šanci vyvést mláďata především díky tomu, že návštěvníci respektují jejich životní prostor a poskytují jim to základní, co ze strany člověka poskytnout lze. „A to je klid. Pak také můžeme společně sdílet radost, třeba právě z poznatků o dalších životních cestách zdejších mláďat,“ sdělil Kříž.

