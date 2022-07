Na dovolené kousek od požáru. Škoda, že nemůžeme všude, říkají turisté

Například v kempu v Jetřichovích je s manželkou Libuší a vnoučaty Petr Vavruška. V pátek dopoledne seděl v klidu před karavanem.

„Škoda jen, že jsme nemohli podniknout výlety na Pravčickou bránu a do soutěsek,“ smutně zmiňuje pan Vavruška.

„Měli jsme sem jet před třemi roky, ale kvůli technické závadě jsme sem nedorazili. Samozřejmě jsme vyjížděli, když už v národním parku hořelo, ale říkali jsme si, že to bude dobré, že v neděli hoří, tak vyrazíme v pondělí. Mysleli jsme, že v úterý si uděláme výlet do Berlína do Tropical Islands, který jsme slíbili vnoučatům, a na Pravčickou půjdeme ve středu, kdy už to jistě bude uhašené. Ale ono hoří dál, je to velká škoda,“ dodává a chystá se balit na cestu domů.

Kdo by si o něm a jeho rodině myslel něco špatného, byl by vedle. Hoteliéři a majitelé penzionů turisty po dvou covidových letech, kdy tratili, nutně potřebují a v Jetřichovicích nijak nezasažených ohněm probíhá vlastně normální léto.

Ano, v řadě penzionů lidé dovolené stornují, Hřensko, Mezná a Mezní louka jsou uzavřené, část Vysoké Lípy je evakuovaná, ale v dalších obcích chtějí lidé žít a podnikatelé vydělávat.

O kus dál sedí u svého karavanu rodina z Prahy. V kempu v Jetřichovicích jsou také poprvé. Svou týdenní dovolenou chtěli zrušit, ale rozmysleli se. „Je tady hezky. Řešila jsem, zda dovolenou nestornujeme, nechtělo se mi dýchat kouř z ohně, ale, popravdě, když jsem to tady viděla, hned jsem změnila názor. A kouř ve vzduchu cítit není,“ říká Jitka Krotilová.

„Hodně jsme jezdili na kole po okolí. Byli jsme se podívat i u řeky Kamenice, ale tam nás zadržela lesní hlídka a vyprovodila nás z místa. Také jsme se byli podívat na Mariině vyhlídce a také v oblasti pod vyhlídkou, kde v roce 2006 hořelo. Pozorovali jsme, za jak dlouho se to vlastně vše zazelená,“ zmiňuje paní Krotilová.

„Nás sem včera přivezla dcera. Já jsem se bála jet, ale přesvědčila mě,“ říká Jiřina Měchurová, která je v hotelu Bellevue v Jetřichovicích s partnerem. „Z televize jsem měla jiné informace, a tak jsem volala do hotelu a paní říkala, že kouř tady vidět a cítit není. To víte, přítel špatně dýchá...“

Všichni oslovení majitelé hotelů a penzionů se shodují, že na místa, která nejsou uzavřena, mohou turisté přijet. Než se třeba lidé rozhodnou pobyty stornovat, doporučují podnikatelé, aby do ubytovacích zařízení zavolali a situaci ověřili. Vždyť hoří zhruba na osmině rozlohy národního parku.

„Prosím všechny, aby sledovali sociální sítě a weby destinační agentury, tam najdou všechny aktuální informace,“ zmínila už dříve Radka Sehnalová, spolumajitelka hotelu Bellevue v Jetřichovicích.

A přežití podnikatelů v oblasti byl i argument pro ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby ve čtvrtek nepřistoupila na návrh správy národního parku, která žádala uzavření celé lokality Českého Švýcarska. Hubáčková se rozhodla dát na starosty, kteří požadovali v případě problémů lokální uzávěry.