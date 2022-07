Stav nebezpečí vyhlásit nemusíme, hasiči to zvládají, řekl k požáru hejtman

Pokud nepřijde silný vítr, hasičům se daří ochránit cenné historické hotely na pravém břehu řeky Kamenice ve Hřensku.

„Situace se tu aktuálně zvládá. Žádný z hotelů není požárem bezprostředně ohrožen,“ uvedli po jednání hejtman Jan Schiller (ANO) a šéf hasičů v Ústeckém kraji Roman Vyskočil. Ještě v noci přitom hasiči bojovali, aby se oheň nedostal na hotel Praha.

Podle všeho se také daří v boji s ohněm na Mezné, odkud se museli profesionální i dobrovolní hasiči nad ránem na čas stáhnout.

Zprávy o počtu zničených domů se tu liší. Podle toho, co ale zaznělo na jednání, by měly být ohněm zcela zničené dva domy, další tři jsou výrazně poškozené. Řada dalších z celkem třiceti objektů má poškozenou fasádu. Ty však půjdou opravit.

„Aktuálně tam děláme zábranu proti ohni – sekáme trávu, kopeme příkop a budujeme rygol, okolí obce také proléváme vodou, aby se oheň tak snadno nešířil v suchém porostu,“ uvedl Vyskočil.

Hasiči se také chystají na případnou podobnou ochranu obce Janov.

Nad oblastí opět prolétá pět hasicích strojů – dvě letadla a tři vrtulníky, které nabírají vodu z Labe.

Silnice z Děčína do Hřenska zůstane uzavřená do doby, dokud ji budou potřebovat hasičská auta k volnému průjezdu.

V oblasti národního parku zatím nemusí být podle Schillera vyhlášen stav nebezpečí, kdy by mohla být povolána armáda. Hejtman by ho vyhlásil v momentě, kdy by se oheň rozšířil do více obcí.