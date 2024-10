Možná zavedeme omezený vstup, uvažuje Hřensko u oblíbené Edmundovy soutěsky

„V soutěsce provádíme bezpečnostní těžbu, která má Hřensko v případě povodní ochránit před velkou vodou,“ uvedl Tomáš Salov, mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko, která těžbu, jenž začala minulý týden a skončí za pár dní, organizuje.

Lesníci při ní stahují předloňským požárem ohořelé a odumřelé stromy ze svahů nad cestou, u nichž hrozí, že spadnou do řeky Kamenice, která soutěskou protéká. Pak by v případě velké vody vytvořily v korytě překážku. „Odstraněním nebezpečných stromů se také sníží riziko pro zaměstnance Hřenska a Povodí Ohře, kteří budou pracovat na opravě a údržbě přístupové cesty do soutěsky nebo na kontrole koryta Kamenice,“ dodal mluvčí.

Některé z pokácených stromů zůstanou na svazích. Ty, které nebude možné bezpečně uložit, se odvezou. „Ale rozhodnutí o tom, jestli obec soutěsku otevře pro návštěvníky, případně do jaké míry a za jakých podmínek, je na Hřensku. To jako vlastník pozemků nese zodpovědnost za to, kdyby se něco stalo,“ zmínil Salov.

O zpřístupnění soutěsky v tuto chvíli neuvažuje ani Hřensko. „Že bychom do soutěsky pustili turisty, zatím není možné. Zásah, který v soutěsce probíhá, je hlavně protipovodňové opatření, které má v případě velké vody ochránit domy v obci,“ popsala starostka Hřenska Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná).

„Jakmile se stromy vykácí a některé i odvezou, lokalitu prohlédne dendrolog, a pokud to bude bezpečné, pustíme tam naše zaměstnance, kteří začnou pracovat na opravách a údržbě cest,“ poznamenala starostka s tím, že je velmi ráda, že se v soutěsce více než dva roky od ničivého požáru začalo něco dít.

Jestli bude možné a hlavně bezpečné Edmundovu soutěsku, jedno z nejnavštěvovanějších míst Českého Švýcarska, otevřít příští turistickou sezonu, zatím není jasné. „Byla bych ráda, kdyby se soutěska pro turisty otevřela příští rok, ale v tuto chvíli nemůžu říct, že to tak skutečně bude,“ vysvětlila Kateřina Horáková.

Hřensko spolu se správou parku i Povodím Ohře zvažuje možnosti, jak soutěsku znovu turistům zpřístupnit. „Už teď víme, že chceme udržitelný turistický ruch,“ sdělila starostka. Davy návštěvníků, které do soutěsky v letech před požárem mířily, jsou nejspíš minulostí. „Přemýšlíme například o variantě, že bychom zavedli omezený vstup pro turisty s průvodcem. Ale jsme teprve na začátku, všechno záleží na tom, jestli lokalita bude bezpečná,“ dodala starostka.

Hřensko turisty v soutěskách potřebuje. Utíkají mu totiž peníze. Oblíbené plavby na lodích mohou zatím probíhat v kratší Divoké soutěsce, do popisované Edmundovy nikdo nesmí. Hřensko také muselo propustit část průvodců-převozníků.

Zhruba šedesát stromů už správa parku v minulých měsících nad horním přístavištěm v Edmundově soutěsce vytěžila. „Po vyhodnocení se ukázalo, že ani takto intenzivní těžba ke zlepšení bezpečnostní situace nevede. Sice se odstraní rizika související se stromy, ale otevírá se brána rizikům geologického charakteru. Navíc při těžbě rozsáhle poškodíme půdní kryt, takže zabráníme spontánnímu zpevnění svahů novými stromy, které začínají po požáru růst,“ upozornil Salov.

Podle něj cesta k otevření soutěsky vede přes drobnější a dobře zacílené zásahy, kdy se odstraní menší množství nebezpečných stromů.