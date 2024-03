Historický skvost zase ožil. Městečko obnovilo orloj, lidé přispěli statisíce

„Původní orloj, který vznikl kolem roku 1920, byl dílem místního hodináře a zlatníka Adolfa Eiselta, který jím ozdobil štít svého domu v Nerudově ulici. Od konce druhé světové války však chátral a nakonec byl odstraněn. Iniciátorem obnovy bylo samotné město, které vyjednalo souhlas soukromého vlastníka zmíněného domu i památkářů,“ vysvětluje mediální zástupkyně radnice Evženie Belanová.

Dominantou orloje je dvanáct světců, které doplňují smrťák a rytíř Roland. O něm se traduje, že již více než sto let dohlíží v České Kamenici na městská práva. „Postavy jsou vysoké zhruba 45 centimetrů a vynikají jedinečným zpracováním. Oproti původním dřevěným sochám jsou totiž vyrobené z kombinace kovu a skla,“ popisuje Belanová.

Figury pro orloj vznikly na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v sousedním Kamenickém Šenově. „Barevnost a atributy z leštěné mosazi, které sochy zdobí, odpovídají ikonografii světců a vychází z pražského orloje. Detaily na skleněných dílech jsou malované sklářskými transparentními barvami a jsou vypalované podobně jako vitrážové výplně chrámových oken,“ poznamenává ředitel školy Pavel Kopřiva.

Technické řešení orloje funguje jako skládačka. Sochy jsou díky tomu lehce smontovatelné a v případě potřeby opět rozebratelné, což usnadňuje údržbu. Připevněný skleněný díl je možné snadno obnovit a nahradit, pokud by došlo k jeho poškození vandalem nebo vlivem počasí. „Efekt skleněných prvků zvýrazňuje osvětlení, kterým je orloj vybaven. O zvukový doprovod se postarají smrťák s Rolandem, kteří zastávají roli zvoníků,“ říká Belanová s tím, že štít domu zdobí stejně jako v minulosti výrazné smaltované hodiny.

Rotační mechanismus historického orloje autor v minulosti postupně vylepšoval a k jednomu kolu, po kterém „běhají“ figury, přidal druhé. „Nákresy se bohužel nedochovaly, a tak při návrhu repliky vycházel městský architekt Jan Mach z historických fotografií, které zachycují právě finální podobu původního mechanismu. O výrobu se postarala místní stavební společnost,“ podotýká Belanová.

Obnova zabrala půl roku

Kompletní osazenstvo orloje si veřejnost může prohlédnout každou hodinu vždy v celou, a to denně od 8 do 18 hodin, během letních prázdnin pak až do 20 hodin.

Celkové náklady na obnovu, která trvala zhruba půl roku, přesáhly milion korun. Významnou částkou přispěla veřejnost prostřednictvím sbírky. Zapojilo se do ní 203 lidí, kteří darovali 424 tisíc korun. Peníze byly využity na pořízení čtrnácti soch, smaltovaných hodin a rotačního mechanismu a na potřebné tesařské a klempířské práce. Radnice získala také dotaci od ministerstva pro místní rozvoj.

„Jsme hrdí na historické skvosty České Kamenice a máme velkou radost, že se nám jeden z významných podařilo znovu přivést k životu. Věříme, že orloj potěší místní i turisty. Je na oblíbené trase od Náměstí Míru kolem poutní kaple Narození Panny Marie k obnovenému parku Franze Preidla a také ke koupališti a k populárním Mlýnkům. Přirozeně tak obohatí procházky městem i výlety do okolí,“ uvádí starosta České Kamenice Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici).