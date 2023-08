Problémová zatáčka už nebude prudká, její narovnání se chystalo deset let

„Během stavby dojde ke zvětšení poloměru nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská a Štítného,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. „V současném stavu je poloměr směrového oblouku v ose komunikace 27 metrů, nově se zvětší na 45 metrů,“ doplnil.

Silnice se tak rozšíří i na přilehlý městský pozemek, kde v minulosti stával bytový dům. Radnice ho před několika lety, kdy už byl neobydlený, nechala právě kvůli plánovanému „rovnání“ zatáčky zbourat.

Problém s průjezdem zatáčky mají hlavně kamiony, kterých městem projedou denně desítky, ale i autobusy. „Zatáčka je hodně prudká, příprava na její ‚narovnání‘ probíhala skoro deset let,“ uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici).

Součástí úpravy silnice bude i vybudování nového ostrůvku s přechodem pro chodce, části chodníku a doplnění veřejného osvětlení přechodu. „Lidé se tak bezpečně dostanou na nedaleké vlakové nádraží,“ poznamenal starosta.

Rekonstrukce zatáčky proběhne ve třech etapách, provoz bude řízen semafory.

„Pokud půjde vše podle plánu, hotovo by mělo být do konce roku,“ uvedl starosta s tím, že předpokládaná cena je 7,5 milionu korun. „Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic, my jsme s částkou kolem jednoho milionu korun jenom spoluinvestorem,“ dodal.

Pak bude na řadě most

Komplikovaný průjezd městem čeká na řidiče i v příštím roce, kdy začne oprava mostu u Centra dětí a mládeže přímo v centru, původně naplánovaná na září.

„Podle klimatických podmínek by stavba měla začít zhruba v polovině března. Najisto proběhne, ale letos by nebylo možné ji do začátku zimy dokončit,“ vysvětlil Jan Papajanovský.

Z mostu při rekonstrukci zůstane jenom původní klenba, nad kterou stavební firma odlije betonovou desku. To zaručí potřebnou nosnost pro těžká nákladní auta.