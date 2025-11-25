„Měli jsme ho v péči skoro tři týdny. Nabral váhu a vyvíjel se dobře, ale jednoho dne se prostě neprobudil,“ uvedl Václav Tomšovský, vedoucí záchranné stanice Falco v Třebušíně na Litoměřicku.
Buřňák severní je typickým obyvatelem Atlantského oceánu a na území České republiky nebyl předtím nikdy pozorován. Zraněného jedince našli lidé letos 9. října u železniční trati v Děčíně.
Zvířecí záchranáři jej následně převezli do stanice na Litoměřicku. Tomšovský popsal, že péče byla mimořádná - přizpůsobili mu ubikaci včetně mořské vody, podávali mu speciální potravu, zajistili veterinární péči. „Udělali jsme vše, co jsme mohli. Přesto to vzdal,“ dodal Tomšovský.
Stanice byla kvůli léčbě a domlouvání možného scénáře jeho návratu k oceánu v kontaktu s řadou tuzemských i zahraničních odborníků.
Jako možnou příčinu úmrtí Tomšovský zmínil aspergilózu, onemocnění ptáků postihující dýchací cesty. „Způsobují ji plísně, které se u Atlantského oceánu nevyskytují a naopak v Čechách jsou běžné. Zároveň to mohla být i mrtvička nebo něco jiného,“ doplnil.
Zvíře se nyní stane muzejním exponátem, který bude sloužit jako důkaz prvního výskytu tohoto druhu v České republice.