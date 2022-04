Ústí chce kvůli opravám pokácet desítky stromů, přibrzdili ho protestující

„Nejdříve se podle města měly opravovat silnice a stromy se měly pokácet, protože jsou napadené. Druhá verze byla, že se musí pokácet, protože zde bude parkoviště pro auta a při stavbě by se kořeny stromů poškodily. Ale zalétá sem chráněný sýček. Obrátili jsme se i na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), její rozhodnutí zatím neznáme,“ řekla organizátorka petice proti kácení stromů paní Vendula. Celé jméno zveřejnit nechtěla.

Radnice prý vůbec netušila, že na stromy létá chráněný sýček. „Na stromech hnízdo nemá. Sýček má nějaký rádius, může přiletět na strom a lovit kamkoli. V podstatě bychom museli zablokovat celé město,“ poznamenal náměstek primátora Michal Ševcovic (PRO Zdraví a Sport).

Opravu ulic zhruba za 19 milionů korun na Bukově rada města schválila v lednu, v projektu se počítá se vznikem klidové zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině a s bezpečnostními prvky. Součástí projektu je i řešení chybějících parkovacích míst. Vše má být hotové do 30. září.

„Tento projekt jsme měli v plánu už několik let včetně pokácení stromů. Kácení se pozastavilo kvůli nelibosti občanů,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Magistrát doufá, že nakonec svůj záměr uskuteční, tedy že bude možné pokácet všechny stromy. Čeká však na rozhodnutí ČIŽP. „Od tohoto úřadu chceme generelně vědět, jak by to mělo být,“ dodal Tošovský.

Město už si ale zřejmě chystá „půdu“ na to, že stromy přece jen odstraní. Tvrdí totiž, že jsou nemocné. „Podle stanoviska orgánu životního prostředí jsou lísky napadené kůrovcem, jestli dojde k jejich úhynu, to už je věc druhá,“ uvedl vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.

To je ovšem v rozporu s posudkem, který si nechali udělat protestující lidé. „Podle posudku dendrologa jsou stromy zdravé, jen na nich žijí neškodní broučci a u několika stromů stačí mírný prořez, aby se živočichů zbavily. Rostou zde turecké lísky, tyto stromy jsou vhodné do měst, protože se dožívají 200 let bez jakékoli nemoci. Pokud stromy padnou, bude zde hrozný vzduch a prach,“ upozornila paní Vendula.

Méně parkovacích míst

V případě, že dá ČIŽP městu zelenou a povolí kácení, dřeviny budou pravděpodobně odstraněny v následujícím období vegetačního klidu, tedy od listopadu do konce března. „Je to jedna z možných variant. Stromy v aleji nejsou zdravé, a když někomu spadne strom na auto, bude za to odpovědné město,“ popsal Tošovský.

Momentálně radnice pracuje s „krizovým“ plánem jak u odstranění dřevin, tak u rekonstrukce komunikací v lokalitě. Co se týče stromů, ve Vojnovičově a Návětrné ulici nyní nemá být pokácen žádný.

„Ve Školní ulici se začaly kácet čtyři stromy, jeden byl v místě lampy u přechodu a zbylé tři byly ve velmi špatném stavu,“ přiblížil Tošovský s tím, že stavební práce budou rozděleny do etap. V první fázi přijdou na řadu ulice, v nichž se s kácením stromů nepočítá.

Tím, že prozatím nedojde k pokácení dřevin, sníží se počet parkovacích míst. Ta vzniknou právě mezi stromy, v ulici Návětrná půjde o 24 stání, ve Školní o 73 a ve Vojnovičově o 25 míst.

Vozidla mezi stromy jsou však místním také trnem v oku. „Až půjdou děti ze školy, přes auta neuvidí a budou muset vstoupit do silnice a podívat se, zda nic nejede. To je strašně nebezpečné,“ zmínila paní Vendula.