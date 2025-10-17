V ústecké Brné budou říční policisté využívat moderní plovoucí garáže

Poříční oddělení policie na Labi v ústecké části Brná bude mít už brzy moderní stání pro plavidla. Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR totiž už dokončilo přesun hotových konstrukcí plovoucího krytého stání pro policejní služební plavidla. Plovoucí garáže předem zkompletovali v přístavu v ústeckém Vaňově a za pomoci tlačného remorkéru je dopravili na místo v Brné.
V ústecké Brné budou říční policisté využívat moderní plovoucí garáže. Každá z nich váží kolem 100 tun a jde o největší krytá stání, jež u nás k podobným účelům slouží. | foto: archiv ŘVC

„Krytá stání jsou tvořena mohutnými železobetonovými plováky vyplněnými polystyrenem a ocelovou konstrukcí s plechovým opláštěním, která zajistí pohodlný přístup k plavidlům za každého počasí. Každá z garáží váží kolem 100 tun a představují tak dosud největší krytá stání, která jsou k podobným účelům v republice k dispozici,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Státní podnik novým krytým stáním v Brné navazuje na obdobné plovoucí garáže pro policejní služební plavidla, která v loňském roce zprovoznil v Nymburce a v Praze.

„Kompletace vlastních garáží v Ústí nad Labem nebyla pro zhotovitele jednoduchým úkonem. Konstrukce zastřešení i plováky byly vyrobeny v externích dílnách a po souši dovezeny do přístavu Vaňov. Tam byly ve dvou fázích postupně spuštěny na vodu a přímo na řece zkompletovány. Jednalo se o největší pontony, které byly doposud pro Ředitelství vodních cest vyrobeny,“ přiblížil ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

V Ústeckém kraji chybí téměř pět stovek policistů, situace už byla i horší

Celá akce musela podle zástupce zhotovitele proběhnout v přístavu Vaňov, kde je vhodný přístup k Labi i potřebné zázemí. „Proto nemohly být garáže montovány přímo v Brné,“ sdělil Daniel Boďa ze zhotovitelské firmy Metrostav DIZ.

Nové policejní garáže rozšíří kapacitu stávajícího stání a zvýší bezpečnost při vyvazování i manipulaci s plavidly. „Umožní celoročně komfortní a efektivní využívání plavidel určených pro dozorovou a zásahovou činnost policie na Labi. Význam poříčních oddělení Policie ČR stoupá s nárůstem počtu rekreačních lodí na našich tocích, a zejména v letních měsících, kdy se v okolí řek pohybuje více lidí,“ poznamenal krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.

Nové stání bude tvořit dvojice krytých garáží, každá pro dvě plavidla o délce přes 10 metrů a šířce stání 4 metry včetně kotvení do břehu odolávajícímu i největší možné povodni. Součástí bude i zdvihací zařízení s nosností 10 tun pro pravidelnou kontrolu a údržbu lodí. Policie bude garáže využívat nejpozději na konci tohoto roku. Práce začaly letos na jaře.

Náklady na stavbu jsou vyčísleny na 36,7 milionu korun bez DPH a financuje je Státní fond dopravní infrastruktury.

