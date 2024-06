Těžaři mají zálusk na miliony tun kamene u vesnice, kritici dosáhli referenda

Má obec Braňany využít všech zákonných prostředků, aby zabránila těžbě kamene v oblasti Červený vrch? Na tuto otázku budou v pondělí 2. září ve všelidovém hlasování obyvatelé odpovídat ano, či ne. Pokud v referendu zvítězí varianta „ano“ a bude platné, obec nebude moci změnit územní plán ve prospěch těžařů či jim poskytnout pozemky v lokalitě.

Konání referenda schválilo tamní zastupitelstvo, které se sešlo jen kvůli tomuto jedinému bodu. Vyhlásit ho muselo, kritici těžby totiž před měsícem předložili obci návrh na vyhlášení referenda s dostatečným počtem podpisů místních.

Někteří zastupitelé se podivovali nad neobvyklým termínem a chtěli, aby se referendum uskutečnilo společně s krajskými volbami v druhé polovině září.

Podle vyjádření starosty Petra Škanty (KSČM) obec splnila zákon. Sám starosta navrhoval už pátek 30. srpna. Načasování referenda v době dovolených se přípravný výbor, který tvoří kritici těžby, předem obával, a proto už dříve navrhl právě 2. září. „V tu dobu ještě nebylo známo, kdy se budou konat krajské volby. To datum jsme dali, aby nemohla radnice dát termín na prázdniny,“ vysvětlil zástupce výboru Zdeněk Přibyl.

Odpůrci těžby nehodlají jen čekat na referendum, ale chystají kampaň. „Budeme obyvatele informovat, budou letáky. Nechceme aby byli lhostejní k tomu, co se tu může dalších třicet let dít,“ předestřel Přibyl.

Severočeské doly chtějí vytěžit zalesněný vrch, který se nachází nedaleko domů. Ročně tu plánují vytěžit zhruba 480 tisíc tun materiálu. Část kamene firma využije pro rekultivaci nedalekého lomu Bílina, podstatná část má jít na trh.

Za těžbu kamene společnost obci slibuje finanční kompenzaci a také nabídku zaměstnání pro místní. A na to vedení obce slyší. Starosta už dříve uvedl, že jemu by kamenolom nevadil. Blíží se totiž konec těžby hnědého uhlí ve velkolomu Bílina. Rypadla by se mohla dokonce zastavit ještě dřív než se původně předpokládalo. ČEZ plánuje ukončení využívání uhlí do roku 2030.

Severočeské doly přitom původně chtěly těžbu na dole Bílina rozšířit i za hranici územních ekologických limitů těžby. Od toho ale nyní ustoupily a podle zjištění organizace Greenpeace už firma neusiluje o rozšíření a prodloužení těžby za horizont roku 2033.