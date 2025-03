Vést Ústecký kraj? Ještě větší mazec, než jsem myslel, říká exministr Brabec

Před pár dny jste „oslavil“ sto dní ve funkci hejtmana. Jaké byly?

Hodně hektické, ale zároveň moc zajímavé. Lidově řečeno, je to ještě větší „mazec“, než jsem si představoval.

V politice se na různých postech pohybujete několik let, byl jste ministrem, ale hejtmanem jste poprvé. Je rozdíl mezi šéfováním ministerstvu a kraji?

Z pohledu časové náročnosti je to docela podobné, běžně 12–14 hodin denně. Co je ale jiné, je rozsah témat, od investic, zdravotnictví, školství, regionálního rozvoje, sportu, dopravy, životního prostředí. Každý den prostě řešíte něco jiného. Hejtman je takový starosta velkého města se všemi radostmi i strastmi.

Máte dva koaliční partnery. ODS už v minulé krajské vládě byla, Lepší sever je nováčkem. Jak zhodnotíte dosavadní spolupráci?

Myslím, že to zatím funguje docela dobře. Od začátku jsme věděli, že pokud chceme s Ústeckým krajem něco udělat, musíme na tom zamakat společně. Dřívější neschopnost dohodnout se na základních prioritách, politické půtky a nesváry jsou jedním z důvodů, proč je náš region tam, kde je.

Ústecký kraj znáte, byl jste ředitelem lovosické chemičky. Je něco, čím vás region za těch sto dní ve funkci překvapil? Ať už pozitivně, nebo negativně.

Nějaké překvapení přichází skoro každý den. Ale většinou pozitivní. Nejvíc asi v tom, že se potkávám se spoustou lidí, kteří nad tímto krásným regionem nezlomili hůl a chtějí mu pomoct. A to je základní podmínka úspěchu. Jen je potřeba zdejším lidem zvednout sebevědomí, protože když se pořád mluví o strukturálně postiženém regionu, tak se ten pocit historického handicapu zažere docela hluboko. No, a nějaká negativní překvapení taky jsou, ale ty si s dovolením nechám pro sebe.

Často říkáte, že Ústecký kraj byl dlouhá léta Popelkou a to teď musí skončit. Povedlo se vám dát něco do pohybu?

To byste se spíš musela zeptat ostatních, zda vnímají změnu, ale myslím, že už se to hýbe. Makáme na velkých projektech, které změní vnímání našeho kraje. Ve zdravotnictví, školství, cestovním ruchu i jinde. Ústecký kraj je ale taková dost tvrdě spící Růženka a probudit ji je prostě trochu náročnější. Pokud se má povést změnit vnímání našeho kraje, musíme tak trochu vybláznit dost velké množství lidí, aby začali věřit tomu, že se můžeme v řadě oblastí rychle zvednout. Jen se nesmíme bát občas snít, ale samozřejmě pro splnění těch snů i hodně udělat.

Opět a opět se setkáváme s korupcí ve zdravotnictví. V Krajské zdravotní, kde je kraj jediným akcionářem, byla odhalena v loňském roce. Co jste udělal ve funkci pro to, aby se v nemocnicích Krajské zdravotní neobjevil podobný korupční skandál jako loni nebo jako aktuálně v Motole?

Bohužel, žádný systém není úplně imunní vůči selhání jednotlivce. Ale musíme udělat maximum, aby se takové riziko snížilo. Tedy nastavit dostatečné kontrolní mechanismy, pravidelně dělat audity. Ale všechno je nakonec stejně o lidech. V současné době běží výběrové řízení na nového generálního ředitele Krajské zdravotní. Obměnili jsme i statutární orgány Krajské zdravotní. V každém případě jsem ale rád, že jsme rekordně investovali do moderního zdravotnictví v kraji a budeme v tom pokračovat. Minulý týden jsme například otevřeli novou chirurgickou JIP v Mostě. Naši obyvatelé si nepochybně zaslouží, aby měli co nejlepší zdravotní péči.

Jedním z hodně probíraných témat ve společnosti je také aktuální přijímání žáků na střední školy, kraj je zřizovatelem většiny z nich. Kam a jak chcete posunout severočeské školství za čtyři roky ve funkci? Má se nějak proměnit?

Pokud se chceme posunout vpřed, a to tedy určitě chceme, nepůjde to bez dostatku vzdělaných lidí. Už dnes je školství jednou z oblastí, kde si vedeme velmi dobře i v celorepublikových statistikách. Jsme mezi prvními třemi kraji s nejvyšším počtem mimořádně nadaných žáků, naše děti se téměř v 98 procentech dostávají na preferované školy, což nás řadí na první příčku mezi kraji. V posledních letech jsme do modernizace středních škol investovali více než čtyři miliardy korun.

Další téměř miliardu chceme letos dát do vybavení učeben a především do IT sítě, která je v dnešní době ve vzdělávání absolutně nezbytná. Chceme, aby naši žáci měli přístup ke špičkovému vzdělání a byli připraveni na budoucnost. Naší vizí je vytvořit ze škol v Ústeckém kraji technologické a inovativní centrum, které připraví studenty na budoucí pracovní trh. Minulý týden jsme spustili revoluční projekt pro zavádění umělé inteligence do škol a do výuky. Ujali jsme se tak role lídra v České republice pro vzdělávání a práci s AI ve školách. Pozici jsme stvrdili před několika dny podpisem memoranda se společností Microsoft.

Kromě zdravotnictví, školství nebo sociální oblasti je často diskutovaným tématem také doprava a stavba vysokorychlostní trati. Co říkáte na výhrady měst a obcí proti vedení trasy?

Tyto výhrady respektuji a musí na ně být rychle reagováno ze strany ministerstva dopravy, respektive Správy železnic. To ještě před pár měsíci tyto subjekty bohužel vůbec nezvládaly, vznikla tak logicky nedůvěra mnoha občanů vůči projektu vysokorychlostní trati. A teprve pod tlakem obcí a kraje začaly detailněji informovat. Pohlídáme si, aby to tak bylo i nadále.

Problematický z pohledu měst a obcí je také plán těžby lithia na krušnohorském Cínovci...

Těžba lithia jako nerostu budoucnosti by mohla být významným projektem, pokud jde o ekonomiku regionu i zaměstnanost. Ale krajský úřad samozřejmě bude hájit zájmy dotčených obcí a jejich obyvatel. Proto jsem svolal pracovní skupinu pro lithium v novém složení. A především budeme požadovat, aby obce i kraj měly nejaktuálnější možné informace přímo od těžařů. A současně dohlédneme na všechny fáze povolovacího procesu.

Příští krajské volby jsou sice ještě daleko, ale řekněte, kandidoval byste znovu?

Upřímně řečeno, nevím, co se stane zítra odpoledne. Ale pokud bude zájem, budu o tom vážně uvažovat.