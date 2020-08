Blšany na Lounsku zavřely mateřskou školu, deset dětí je v karanténě

„Nakazila se jedna učitelka v rámci své rodiny a byla v karanténě. Je tak možné, že ve školce už nikdo jiný pozitivní nebude. Školka jako taková se v těchto případech nezavírá, ale protože všichni museli do karantény, školka zůstala prázdná,“ uvedla ředitelka krajských hygieniků Lenka Šimůnková s tím, že jde o preventivní opatření a ani v obci nikdo další nakažený není.

To, že jedna ze zaměstnankyň má pozitivní text na covid-19, se vedení městečka dozvědělo v neděli. Předtím neměla podle starostky příznaky onemocnění, ale protože přišla do kontaktu s jiným nakaženým, šla do karantény a test jí byl proveden. Naneštěstí vyšel pozitivně.

„Hned v pondělí ráno jsme nechali vydezinfikovat venkovní veřejné prostory jako lavičky, zastávku, prostor před obchodem či kontejnery na tříděný odpad. Teď to čeká i školku a obecní úřad s poštou, kam nyní navíc mohou lidé jen s rouškou,“ popsala okamžitá preventivní opatření starostka Dagmar Břehovská.

Školka s kapacitou přes 35 dětí tak byla po letní pauze otevřena jen několik dní. Prázdniny jsou ale zároveň důvodem, proč je v karanténě jen deset dětí a šest zaměstnanců. Ostatní jsou ještě na prázdninách.

„Pro rodinné příslušníky dětí a zaměstnanců ani nikoho dalšího nebyla karanténa nařízena. Školka zůstane zavřená do 19. srpna, je to hlavně jako prevence,“ popsala starostka.

Dosud o pandemii koronaviru asi tisícovka obyvatel slýchala jen z médií. Jarní vlna onemocnění se městečku vyhnula.

„Teď se projevila lehká panika. Vznikají různé fámy, třeba že počty nemocných tajíme. Není to pravda. Volají a ptají se, proč ten a ten není v karanténě. Je ale pochopitelné, že lidé mají obavu. Při jarní vlně tu byl klid, už si mysleli, že je to za námi,“ přemítá starostka.

Další lidé naopak v klidu jsou. „Obavu z nákazy nemám, asi to jednou muselo přijít,“ krčí rameny paní, která krmí slepice na dvoře rodinného domku v sousedství školky.

Vedení městečka apeluje na občany, aby nepanikařili

„S rouškou přijdou jen rodiče dětí, které jsou v karanténě. Ostatní ne. Mít ji teď v létě na obličeji je dost nepříjemné. Strach nemám, doufám ale, že se počet nemocných nezvýší,“ řekla prodavačka z místního obchodu. Ani dva lidé stojící před ním roušku na ústech neměli.

Vedení městečka apeluje na občany, aby nepanikařili, ale chovali se zodpovědně, dočasně omezili sociální kontakty a dodržovali přísnější hygienická pravidla.

„K dispozici máme dostatek látkových roušek, už dříve jsme objednali dva tisíce jednorázových roušek, které budeme lidem distribuovat,“ dodala starostka.

Veřejné akce obec rušit nemusí, kulturní kalendář se totiž smrsknul už na jaře. „Obecní akce jsme zrušili už při první vlně. Jediné, co jsme plánovali, byl zářijový jarmark, ale i ten jsme zrušili už před prázdninami, kdy jsme nevěděli, jak se bude situace vyvíjet. V sobotu 22. srpna ale má promítat letní kino. Pokud se onemocnění nerozšíří, promítat budeme,“ doplnila Břehovská.