Tyto mrzáky jíte, ukázali aktivisté chov kuřat. Farma podá trestní oznámení

Chovy jsou legální, aktivisté však chtějí upozornit na utrpení kuřat, která se vlivem šlechtění zvětšila za posledních 50 let čtyřnásobně. Současně vyzývají obchodní řetězce a jiné firmy, aby přestaly prodávat maso z přešlechtěných kuřat.

„Šlechtění udělalo z kuřat mrzáky. Z malého kuřete se kvůli přešlechtění stane během pěti týdnů více než dvoukilové monstrum, které sotva unese vlastní tělo. Pod náporem svalstva se jim lámou nohy a mnohdy pak nezvládnou ani dojít k potravě a umírají hladem nebo žízní. Jde o systémové týrání zvířat,“ přiblížil koordinátor kampaně Radim Trojan.

Aktivisté chtějí docílit změnu způsobu chovu v Česku a upozorňují, že v evropských zemích se podmínky chovu kuřat mění k lepšímu. Podle nich obchodní řetězce a další firmy požadují vyšší standardy pro chov kuřat.

„Jde zejména o závazek využívat výhradně plemena, která rostou pomaleji a mají přirozenější vývoj,“ poznamenali aktivisté.

Podle vedoucího farmy v Blšanech u Loun Miloše Nováka jsou záběry záměrně natočeny tak, aby hrály na city.

„Svým způsobem klamou veřejnost. My tu splňujeme veškeré normy. Kuřata mají dostatek potravy, vody, podestýlka je čistá. To, že některé kuře zemře, je normální. Úmrtnost je do tří procent,“ popsal Novák s tím, že majitel podniku chce podat na aktivisty trestní oznámení.

„Cizí člověk vnikl na soukromý pozemek, vstoupil do haly se živými zvířaty, kam je vstup cizím osobám zakázán. Mohl sem zatáhnout nějakou infekci, třeba ptačí chřipku, která by byla pro chov katastrofou,“ dodal Novák.