Oblíbené místo obehnali ochránci plotem. Vstoupit ale smíte, ubezpečují

„Cílem nebylo zavřít krajinu. Od začátku jsme ohradu budovali s vědomím, že jde o turisticky oblíbené místo a že sem chodí velký počet lidí z Loun i okolních obcí. Ohrada je proto průchozí díky několika branám,“ uvedl Pavel Marhoul z organizace Beleco, jejíž odborníci lokalitu dlouhodobě zkoumají, popsali tam vzácné druhy rostlin i živočichů a zajišťují péči o lokalitu včetně sezonní pastvy.

Právě Beleco ohradníky nechala zbudovat. Pasoucí se zvířata by se tam měla objevit v následujících dnech.

Ohrazené území zabírá plochu 20 hektarů, v ohradě jsou celkem tři průchozí brány.

„Chceme poprosit návštěvníky, aby využívali jen tyto brány a byli ohleduplní vůči pasoucím se zvířatům, zejména pokud budou mít s sebou psy, tak aby je měli na vodítku,“ apeluje Marhoul.

Svahy Blšanského chlumu, které tvoří Malý a Velký chlum, jsou domovem vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu, například soumračníka žlutoskvrnného, vřetenušky pozdní nebo vzácného stepního nosatce. I z botanického hlediska jde o velmi pestrou krajinu, vyskytují se tam typické skalní stepi s kostřavou walliskou, seselem fenyklovým, vlnicí chlupatou a řadou dalších druhů.

Lokalita, která v minulosti sloužila jako vojenské cvičiště a brázdila ho těžká technika, je proto už nějaký čas chráněnou rezervací. V uplynulých pěti letech byla zařazena do projektu Military Life for Nature. Šlo o jednu z pěti takových lokalit v Česku, z toho čtyři jsou na Moravě.

„Když armáda cvičiště opustila, začalo území velmi rychle zarůstat křovinami a vysokými travami, a mizely tak cenné druhy, které jsou vázané na stepní trávníky,“ upozornil Marhoul s tím, že kdyby nedošlo k cílenému způsobu ochrany, došlo by k postupné degradaci. Území by zarostlo křovinami a lesem, čímž by ztratilo svou biodiverzitu.

V rámci péče o území byly odstraněny náletové křoviny a území spásá sezonně stádo ovcí a koz. Projekt Military Life for Nature je nyní u konce, avšak péče o bývalé cvičiště nekončí.

„Aby však byla péče dlouhodobá, bylo třeba vytvořit vhodné podmínky, tedy i vybudování ohradníku. Typicky komerční pastva není v této lokalitě vhodná, protože jde o relativně malé a komplikované území. Jedním z možných scénářů je vytvoření komunitního stáda, které by spásalo území celoročně,“ upozornil Marhoul.

Chystaná výstavba domů

Jak by takové komunitní stádo mohlo vypadat? Na jeho pořízení by se podílela komunita lidí, kteří by finančně podpořili zakoupení stáda a starost o něj. Pro tuto variantu organizace Beleco našla inspiraci na Slovensku.

„Pro začátek by bylo ideální zhruba čtyřicet zvířat - ovcí, ale také koz a případně nějakého koně. Následně budeme lokalitu nadále sledovat a dopady pastvy vyhodnocovat,“ doplnil Marhoul.

Přírodní rezervace se nachází v těsném sousedství chystané výstavby kolonie rodinných a bytových domů. Marhoul doufá, že to na lokalitu nebude mít negativní dopad.

„Najednou v lokalitě, kde dosud nikdo nebydlí, přibudou možná stovky lidí, takže tlak na krajinu bude výrazně vyšší. Co to s sebou přinese konkrétně, uvidíme. Ovšem podobné pastevní projekty vznikají i ve velkých městech, a proto se domnívám, že při troše ohleduplnosti to půjde skloubit,“ dodal.