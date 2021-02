Tunel pod Bílinou je dál jednou z možností, ŘSD ho zařadí do studie

Plánovaný tunel by měl vést od vlakového nádraží až ke koupališti Kyselka, prakticky by kopíroval řeku Bílinu. Na začátku i na konci by se napojoval na stávající silnici I/13.

„Za poslední dekády bylo prověřeno mnoho různých variant. Nyní navrhovaný tunel je již poslední možné řešení,“ je přesvědčený ředitel chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Vidimský.

O nutnosti svést tranzitní dopravu pryč z centra města a pomoci tak vylepšit dnešní neúnosnou situaci, kdy řidiči stráví desítky minut v kolonách, se mluví roky. Tunelová varianta „obchvatu“ by ovšem navíc udržela čtyřpruhový tah I/13 prakticky z dálnice D8 až do Chomutova.



Uvažovaná varianta by ale vyšla na spoustu peněz. „V souvislosti s chystanými úpravami na silnici I/13 chceme stavbu tunelu v Bílině zahrnout do tahové ekonomické studie,“ řekl Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD na jednání se zástupci města.

V takzvané tahové studii chce ŘSD zohlednit plánované úpravy, které povedou ke zrychlení na silnici I/13 ze současných 90 na 110 kilometrů v hodině.

Dále chce poukázat na chystanou novostavbu čtyřpruhové silnice I/13 mezi Nechvalicemi a Kladruby, tzv. Kladrubskou spojku, která spojí silnici I/13 s dálnicí D8. Vzniknout by tak měl ucelený čtyřpruhový tah z dálnice až do Chomutova s napojením na dálnici D7.

Tahovou ekonomickou studii chce ŘSD předložit Centrální komisi ministerstva dopravy do poloviny letošního roku.

„Potřebujeme vyjádření komise, abychom eventuálně mohli pokračovat v přípravě projektu, zejména se jedná o získání potřebných podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ doplnila Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské správy ŘSD.