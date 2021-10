Bílina chystá první architektonickou soutěž, určí podobu plavecké haly

„Generální rekonstrukce haly vycházela zhruba na 150 milionů korun a zastupitelé už neviděli moc rozdíl mezi tím, jestli ji opravit, nebo postavit novou. Nakonec se přiklonili k tomu, že by bylo lepší postavit novou halu, i když to bude finančně možná o něco náročnější,“ sdělila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Podklady pro architektonickou soutěž nyní připraví odbor nemovitostí a investic.

„V prvním kroku musíme najít organizátora soutěže, protože jako město s tím zatím nemáme žádné zkušenosti. S ním pak připravíme podmínky soutěže a investiční limit, aby se naše myšlenky hodily do nějakých bariér a abychom věděli, co ve studii můžeme po architektech chtít. Zatím tedy přesně nevíme, co konkrétně bude v zadání,“ podotkla starostka.

Součástí studie má být i budoucí podoba areálu bývalého termálního koupaliště, které se nachází za plaveckou halou a od roku 2008 nefunguje. Město teď část prostorů pronajímá spolku Psí škola, který tam pořádá výcvik či výstavy psů.

„Co s areálem bude, to bude právě předmětem té soutěže, architekt navrhne možnosti dalšího využití,“ vysvětlila Schwarz Bařtipánová.

Jít cestou architektonické soutěže radnici doporučila městská architektka, protože je to významná a investičně náročná stavba.

„Ještě letos bychom chtěli celý proces včetně soutěže spustit. Jestli se nám to ale podaří i vyhodnotit, to nedokážu říci. Až budeme mít hotovou studii, necháme vytvořit projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Je to ale zatím opravdu hudba budoucnosti, celé to bude trvat ještě několik let,“ doplnila starostka.