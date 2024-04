Chátrající pivovar nespadne, Bílina památku ze 17. století zachrání

Přípravné práce na rekonstrukci zabraly zhruba 1,5 roku. Město muselo oba objekty pivovarského areálu opravit prioritně, protože jsou v neutěšeném stavu.

„Zejména štít u prostřední budovy již téměř není v horní části navázán na stávající krov za ním a mohlo by dojít v horní části k jeho zborcení směrem do veřejného prostranství,“ vysvětluje bílinský radní Karel Matuška (ANO).

Co se týče štítu, projekt počítá s odstraněním novodobého masivního rámu a navrácením tří středových oken se štukovými šambránami.

„Střední okno však bude kvůli kolizi s klenebním pasem pouze tzv. slepé. Do středu štítu pak bude navrácen erb Lobkoviců, kteří pivovar v 17. století založili. Půjde o kopii původního erbu, která bude vytvořena podle ikonografických pramenů a sádrové kopie, již město vlastní. Fragment původního erbu bude sejmut a deponován,“ dodává radní.

Varna se dočká nové střešní krytiny, aby do ní nadále nezatékalo. „Zajistí se i trhlina v klenbách a pasech pod varnou. Provizorně bude položena nová podlaha, a to s využitím původního materiálu,“ dodává radní.

Ačkoliv jde podle Matušíka o první výraznější opravy v bývalém pivovaru, město na jeho obnově pracuje od té doby, co jej v březnu roku 2022 získalo.

„Byl proveden stavebně-historický průzkum, což byla podmínka památkářů, na to navázalo provedení stavebně-technického průzkumu, stavební zaměření stávajícího stavu všech objektů v areálu. A už se zpracovává projekt na kompletní opravu střech prostřední a severní památkově chráněné části,“ vyjmenovává některé práce radní.

Hotová je také studie na řešení jižní části, jež se nachází u svahu pod zámkem. „Zdejší objekty nejsou památkově chráněny, naopak jsou necitlivě ve 20. století přistavované, jsou v havarijním nebo zříceném stavu. Součástí řešení je částečná demolice havarijních nevhodných objektů, stabilizace svahu a revitalizace těchto prostor krajinářskými úpravami vzniklých teras. Zůstat by v této části měla jen budova bývalého ředitelství,“ zmiňuje Matuška.

Podle Matušky by právě revitalizace střech včetně krovů severní a prostřední části a částečná demolice zhroucených objektů v jižní části pod svahem, sanace svahu a obnova vzniklých teras měla přijít na řadu po dokončení oprav varny a štítu u prostřední budovy.

Počítá se s obnovou celého areálu

Pracovníci Městských technických služeb také odstranili letitý nepořádek z několika nádvoří. I díky tomu už město část areálu několikrát vůbec poprvé otevřelo veřejnosti. Loni se tak na severním nádvoří konala mimo jiné krampus show.

V budoucnu by měl být obnoven celý areál, nebude to ovšem hned a najednou, protože to vysoko převyšuje finanční možnosti města.

„V první fázi je třeba zastavit chátrání objektů. Současně již probíhají diskuse nad vlastním využitím rozlehlého areálu a hledání možností financování včetně dotačních programů. Pokud bych měl laicky a velmi hrubě odhadovat podle rozsahu a stavu areálu, finančních možností, projektových příprav včetně vyřízení stavebních povolení, tak to je úkol na deset let a náklady budou v řádu stovek milionů,“ vysvětluje bílinský radní.

Město je s plány na budoucí využití rozlehlého areálu teprve na začátku. Podle Matušíka je třeba najít jeden nosný program či strategického partnera, který na sebe naváže další možnosti.

„Může jít třeba o minipivovar, který stávající historická dispozice nabízí, a ten na sebe naváže třeba restauraci. Ale vždy je to věc nabídky, poptávky a podnikatelského rizika v dané lokalitě. To se týká hlavně velmi dispozičně a stavebně specifického prostředního objektu. Pokud partnera s dostatečným předstihem najdeme, jsme schopni v rámci stavební rekonstrukce s ohledem na využití ‚jít naproti‘,“ poznamenává Matušík.

V severním objektu by zase díky své dispozici mohly být menší obchody či komunitní dílny. „Jižní část by měla nabídnout zelenou klidovou zónu. V objektu bývalého ředitelství by mohl vzniknout třeba penzion. Obecným záměrem je prostor trvale otevřít veřejnosti včetně volného průchodu z jedné strany na druhou,“ nastiňuje radní.

