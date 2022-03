Bílina koupila zpět chátrající pivovar, schválila i první miliony na opravu

„Ke zpětnému odkupu pivovaru jsme se rozhodli jednohlasně, koalice i opozice. Vnímáme ho jako historickou součást města, která je navíc přímo v centru, a nechceme, aby areál nadále chátral,“ vysvětlila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Společně s odkupem areálu zastupitelé schválili i investici ve výši 30 milionů korun na jeho obnovu.

„Peníze jsou určené na první etapu prací. Chceme vytvořit odbornou pracovní skupinu, která bude řešit různé varianty, co by v areálu mohlo do budoucna vzniknout, a zároveň bude hledat případné investory nebo provozovatele prostor,“ podotkla starostka.

Podobná zkušenost už se městu v minulosti vyplatila, při hledání řešení budoucnosti domu U Černého koně na Mírovém náměstí. „I tam jsme původně nevěděli, co by tam mohlo být. V rámci diskuse odborníků a anket s veřejností nám z toho ale vykrystalizovalo další využití objektu,“ podotkla Bařtipánová.

Spolu se samotným areálem pivovaru, ve kterém se naposledy vařilo pivo v roce 1977 a od té doby postupně chátrá, koupilo město od společnosti Lesy Sever i trojici projektových dokumentací, které mají sloužit k rekonstrukci střech na hlavních budovách v areálu.

„Právě podle nich bychom chtěli co nejdříve zahájit práce na opravě střech. A také chceme zadat vytvoření projektové dokumentace na opravu štítu, který spadl v roce 2017. Třetím krokem pak bude areál vyklidit zvenku i zevnitř, vyčistit náletové dřeviny, prostě takové kroky, které můžeme zahájit bez orgánů státní památkové péče,“ nastínila starostka další postup města s tím, že další kroky vedoucí k sanaci historických budov budou následovat.

Zámek zvládl opravit, pivovar ne

Bývalý zámecký pivovar byl založen v roce 1615 rodem Lobkoviců a vařila se v něm světlá a tmavá piva i ležáky. Hlavní barokní zděná budova na Pivovarském náměstí byla dokončena v roce 1695. V roce 1948 byl pivovar znárodněn a spadal pod závod Krušnohorské pivovary, který slučoval podniky menší výroby v regionu. Od roku 1960 pak spadal pod Severočeské pivovary.

V roce 1977 v něm byla ukončena výroba a pivovar sloužil jen jako skladiště. Město areál získalo o dvacet let později, kdy ho koupilo od restituenta Martina Lobkovice za 1,6 milionu korun. V roce 2016 ho pak prodalo společnosti Lesy Sever.

Jejím majitelem je rakouský podnikatel Georg Thaler, který v Bílině vlastní i sousední zámek. Ten v minulosti opravil a dnes je jednou z nejvýraznějších dominant města. Podobné plány měl původně i s pivovarem, chtěl tu vybudovat restauraci, společenský sál i menší pivovar. Kvůli nedostatku peněz ale z jeho vizí sešlo, a tak v prosinci objekty nabídl zpátky městu.

„Pan majitel bohužel nenašel vhodný podnikatelský záměr. Při tak vysoké investici, která by se musela do pivovaru vložit, nenašel jeho smysluplné využití. Zvažoval to opravdu dlouho, ale nakonec se rozhodl to městu nabídnout zpátky,“ sdělila před časem Anita Hovorková, výkonná ředitelka společnosti Lesy Sever.