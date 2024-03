Z mostu v Ústí zbude jen oblouk, pro lidi začnou v létě stavět dočasnou lávku

„V tuto chvíli se dokončuje projektování lávky. K samotné výstavbě by mělo dojít v letních měsících, a to červnu či červenci, a v říjnu letošního roku by měla být lávka uvedená do provozu,“ uvedla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který je investorem stavby lávky i následující opravy Benešova mostu.

Lávka se bude nacházet přibližně 80 metrů od Benešova mostu ve směru k mostu Mariánskému. „Na ústeckém břehu bude začínat nástupní rampa provizorním chodníkem napojeným na stávající chodník podchodu železničního koridoru, na střekovském břehu bude nástupní rampa začínat u chodníku podél krajského soudu,“ popsala Fraňková.

Lávka bude dlouhá 381 metrů, mostovka by měla být dřevěná. Navržena je tak, aby ji mohli bez problémů využívat i handicapovaní lidé. Na lávku budou také převedeny inženýrské sítě, které budou nezbytné pro následnou rekonstrukci mostu.

Budování lávky by nemělo ovlivnit dopravu tak, jako tomu bude v případě opravy mostu. S omezeními pro řidiče se počítá pouze během navážení stavebního materiálu potřebného pro stavbu.

Plánované práce se však dotknou cyklistů, kteří na střekovské straně využívají oblíbenou Labskou stezku. V blízkosti stavby totiž dojde k jejímu uzavření. „Bude zřízeno náhradní propojení na chodník před krajský soud, odkud budou cyklisté pokračovat přes ulici Národního odboje, dále se pak ulicemi Kramoly a Raisova napojí na stávající cyklostezku,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje.

Po dokončení rekonstrukce Benešova mostu bude lávka odstraněna. Kraj s jinou variantou ani nepočítá. „I na posledním jednání s městem Ústí zaznělo, že není zájem o vybudování trvalé lávky. Důvody jsou dva. Jednak projekt od počátku počítal s provizorní lávkou a je tak i v žádosti o dotaci, jednak umístění lávky není pro město vhodné a na jiném místě se nepodařilo najít odpovídající řešení,“ podotkla Fraňková.

Zůstane jen oblouk

Náklady na stavbu, provozování a demontáž lávky jsou vyčísleny zhruba na 97 milionů korun bez DPH, uvedená částka je započítána do ceny za opravu Benešova mostu.

K obnově Benešova mostu z roku 1936, který spojuje centrum města s částí Střekov a je dlouhodobě ve špatném stavu, dojde po dostavbě lávky. Z mostu zůstane pouze železný oblouk. „Po dobu opravy bude oblouk zajištěn proti zdeformování a vyzvednut nad rekonstruovaný most. Zpět se vrátí po vybudování nové mostní konstrukce. V plánu je i sanace podpěrných pilířů včetně jejich základů,“ sdělila Fraňková s tím, práce by měly trvat přibližně dva roky, tedy do konce roku 2026.

Na rekonstrukci má kraj vyčleněno 628 milionů korun. Náklady by měla snížit dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 525 milionů korun, o niž hejtmanství požádalo.

Po dobu oprav bude v Ústí nad Labem pro dopravu k dispozici pouze Mariánský most, což s sebou přinese velké komplikace v podobě dlouhých kolon nejen v okolí stavby, ale nejspíše i v dalších částech města. Připravují se objízdné trasy, aby se krajskému městu co nejvíce ulevilo. Některé z nich procházejí opravou. Týká se to například Výstupní ulice v části Krásné Březno, která bude sloužit jako tranzitní trasa pro ty, kteří Ústím chtějí jen projet. Rekonstrukce momentálně probíhá i na okružní křižovatce pod Větruší.

„Konkrétní návrhy dopravního řešení se připravují, a nejsou tedy ještě schválené. V tuto chvíli se předpokládá, že nákladní doprava ze směru od Děčína bude rovnou vedena na silnici I/13, aby nepřijížděla do Ústí podél Labe. Tady je však třeba zdůraznit, že to není kvůli rekonstrukci Benešova mostu, ale kvůli předpokládané uzavírce na silnici I/62 v ústecké části Mojžíř. Probíhat zde bude stavba mostu, kterou bude provádět Ředitelství silnic a dálnic,“ zmínila mluvčí Ústeckého kraje.

O rekonstrukci mostu se podle Fraňkové mluví dlouho, řidiči jsou tak na ni připravováni s předstihem. „Po dopracování a schválení všech dopravně inženýrských opatření budeme informovat konkrétněji o úpravách vedení dopravy, možných rizicích a návrzích objízdných tras. Intenzivněji to předpokládáme jeden až dva měsíce před samotným uzavřením mostu. Zároveň vznikají takzvané krizové scénáře, kdyby například došlo k nehodě. Není však možné vymyslet řešení, které by řidiči nijak nepocítili,“ přiblížila Fraňková.