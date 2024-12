Při airsoftu poblíž podzemní továrny v Janské spadl mladík do dvoumetrové díry

15:00

Do Janské na Děčínsku vyjížděli kolem sobotního poledne hasiči. Pomáhali se záchranou šestnáctiletého mladíka, který se při airsoftu propadl do dvoumetrové hloubky. Záchranka ho odvezla do děčínské nemocnice.