Škola otevřela nejmodernější dílny, chce zahýbat s nedostatkem odborníků

  15:06,  aktualizováno  15:06
Firemní Střední škola AGC v Teplicích otevřela novou budovu pro technické obory. Jde o investici za 100 milionů korun. Vznikly nové učebny vybavené nejmodernějším technickým zařízením pro výchovu budoucích specializovaných pracovníků.

„Dostavbou jsme získali několik benefitů. Jednak jsme mohli rozšířit naše odborné dílny a jednak se podařilo novou vestavbou propojit obě stávající budovy školy do jednoho komplexu. Tím se podařilo zajistit výrazně vyšší bezpečnost pro naše žáky, kteří nyní mohou z jedné budovy do druhé přecházet suchou nohou,“ říká Tomáš Holomek, ředitel Střední školy AGC.

Firemní Střední škola AGC v Teplicích má novou budovu za více než 100 milionů korun. Jsou v ní učebny a dílny s nejmodernějším vybavením pro technické obory, o které je v regionu zájem. (29. ledna 2026)
17 fotografií

Nová budova, která stojí na Rooseveltově náměstí v Teplicích, nabízí čtyři odborné dílny zaměřené na elektrotechniku, automatizaci a robotiku a dále nová pracoviště pro výuku programování, průmyslových instalací a zabezpečovacích systémů. Součástí novostavby je i centrální vstupní vestibul, který dotváří bezpečně uzavřený areál.

O technické obory je velký zájem

Ve škole se učí přes 450 žáků, nové prostory však počet studentů nemají rozšířit, ale zkvalitnit výuku moderním technickým vybavením. „Díky této investici budeme schopni dále rozvíjet obory, které jsou klíčové nejen pro naši firmu, ale i pro celý region. Je to strategický krok, který pomůže překonat dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu práce,“ doplňuje Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech.

Škola podle něho dlouhodobě spolupracuje nejen s výrobními závody společnosti AGC, ale mnoha dalšími průmyslovými firmami v regionu, a připravuje studenty přímo pro praxi v moderním průmyslu.

O technické obory je totiž podle ředitele školy velký zájem. „Požadavek a poptávka po těchto oborech a profesích byla také na úplném začátku tou nejdůležitější příčinou, že jsme začali o dostavbě vůbec uvažovat,“ vysvětlil Holomek s tím, že stávající stav starých učeben a odborných dílen už neodpovídal požadavkům a potřebám doby.

Výstavba areálu probíhala v letech 2024 a 2025 a byla financována z vlastních zdrojů s podporou dotačních programů Ústeckého kraje, který na výstavbu a vybavení prostřednictvím operačního programu Spravedlivá transformace přispěl přibližně 96 miliony korun. Žáci se v nových učebnách začnou učit od nového pololetí.

